Gól Příbrami? Ruka, usmál se hořce Straka. Baráž nás nemine | iSport.cz

V sobotu v Příbrami to byla pro Karvinou jedna z posledních šancí, jak ve skupině o záchranu zamíchat kartami. Nestalo se. Na body nestačil ani aktivní výkon Slezanů, kteří domácí celek přestříleli a měli i více rohů.

Do slibných střeleckých pozic se sice několikrát dostali Tomáš Wágner a Ondřej Lingr, ale ani jedna šance se neujala. Asi největší tutovku, z 23. minuty, kdy Wágner uklízel hlavičku mimo dosah brankáře, odvrátil Květ téměř z brankové čáry.

„Jak my nakládáme se šancemi, to je něco neuvěřitelného. Sám si to neumím vysvětlit. A to je pořád dokola. Už v Opavě jsme na to doplatili. Nejsme schopni najít správná řešení. Pak přijdou individuální chyby, které tyto zápasy rozhodují, a je to. V Příbrami jsme nechali ležet body,“ hlesl karvinský kouč po prohře 0:1.

O tom, že gólové akci předcházela ruka domácího Oliviera Kingueho, nepochyboval. „Ruka,“ hned zareagoval. „Nemáme VAR…,“ dodal s hořkým úsměvem. „Nechci na někoho svalovat vinu, nicméně ta ruka byla. Spíš mě mrzí, že k té situaci došlo. Děláme fatální chyby a stojí nás to body,“ pokračoval.

Po strhujícím finiši v základní části, kdy Karviná obrala například Spartu i Liberec, ve skupině o záchranu přišel útlum. „V tu nepravou dobu,“ smutnil Straka. „Nyní je pro nás baráž nejdůležitější. Nejsem naivka a nemalujme si něco na zeď. Je to tvrdá realita. Musíme se na ni dobře psychicky připravit a porvat se o ligu,“ dodal Franz.

Podle dosavadního průběhu v druhé lize to zatím vypadá, že soupeřem Slezanů by mohla být Jihlava.