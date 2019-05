ZLATÁ PÍŠŤALKA: První desítka! Zelinka zvládl Slavii s Plzní bravurně | iSport.cz

Ufff. Skončil šlágr Slavia– Plzeň (3:1), v této sezoně ten vůbec největší, a rozhodčí není na tapetě. Po právu, Miroslav Zelinka odvedl parádní výkon. Nic na tom nemění, že v Plzni si to třeba až tak úplně nemyslí. Deník Sport udělil sudímu výjimečnou desítku, v ročníku vůbec první. Naopak pouze čtyřku dostal Ondřej Lerch, který v utkání Příbrami s Karvinou (1:0) přehlédl ruku předcházející jedinému gólu utkání a za tvrdý faul, za který by klidně mohl být vyloučen, neudělil Karlu Soldátovi ani žlutou kartu. Jak si vedli ostatní arbitři? To se dozvíte v novém díle pořadu ZLATÁ PÍŠŤALKA.