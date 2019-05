LIGOVÝ INSIDER: Slavia si titul vzít nenechá. Holeš i Hovorka by se hodili | iSport.cz

Ligový šlágr ho ovšem moc nenadchl, příliš fotbalové krásy totiž podle něho nepobral. „Moc se mi nelíbil, byla v něm spousta nepřesností,“ říká. Také on považuje za klíčový moment 60. minutu, v níž plzeňský záložník Jan Kovařík nastřelil tyč. A kritizuje jeho spoluhráče Davida Limberského, jenž nehrál zle, ale pak zaspal u vedoucího gólu Lukáše Masopusta a rukou zavinil penaltu. „Na Masopusta se vykašlal, což je trestuhodné,“ glosuje Jiránek.

Ještě před skončením nadstavby už kluby horečně pracují na letních posilách. Právě Slavia by mohla přivést dalšího pravého obránce a opět ze severu – jabloneckého Tomáše Holeše. „Slavii se hodí, ale taky nechce, aby soupeři tyhle hráče získali. Skupuje je a pořizuje si kvalitu, která pak k dispozici není,“ domnívá se Jiránek.

Navíc v případě, že by odešel jeden stoper z dvojice Michael Ngadeu – Simon Deli, mohl by z Jablonce do Slavie přibýt i stoper David Hovorka. To by bylo hodně pikantní: svého času se nehodil rivalské Spartě. „Kdyby šel do Slavie a dařilo by se mu tam, mohlo by to sparťany mrzet,“ míní Jiránek. „Byla by to pro něho druhá zkušenost, byl by odolnější,“ odhaduje, jak by Hovorka šanci u druhého „S“ využil.

Podívejte se ve VIDEU i na to, jak Martin Jiránek hodnotí progres slávisty Lukáše Masopusta, nebo co říká suspendování Guélora Kangy.

LIGOVÝ INSIDER: Slavia si titul vzít nenechá. Holeš i Hovorka by se jí hodili 1080p 720p 360p REKLAMA

RENTGEN: Ospalý Limberský a sešívaná přímočarost. Čím Slavia nakročila k titulu? 1080p 720p 360p REKLAMA

PĚT MOMENTŮ ligového víkendu: Slavia krůček od titulu a odstavený Kanga 720p 360p REKLAMA