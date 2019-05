O oporu Teplic je zájem. Horu láká Jablonec, Boleslav i zahraničí | iSport.cz

Jedenáct vstřelených branek a dvě asistence. Takto plodnou sezonu dosud odchovanec Mostu v nejvyšší tuzemské soutěži nezažil. „Byla opravdu povedená,“ kýval hlavou Jakub Hora po posledním utkání v ročníku 2018/19. I to bylo v jeho režii. Asistencí se v Mladé Boleslavi podílel na jediné teplické trefě a sám pak mohl rozhodnout, když střelou z 25 metrů napálil břevno.

Není divu, že na trhu vznikla po osmadvacetiletém záložníkovi poptávka. Zálusk si na Horu podle informací Sportu dělá jablonecký šéf Miroslav Pelta, který bude v létě po exodu několika hráčů ze základní sestavy skládat nové mužstvo. A situaci monitoruje i ambiciózní Mladá Boleslav, která bojuje o účast v Evropské lize.

Vše ale zatím brzdí teplické nároky. Hora rozhodně nepatří v kádru „sklářů“ mezi řadové hráče. V očích vedení se jedná o oporu, na které by rádo dál stavělo. I od toho se odvíjí požadovaná suma. Zdroje Sportu se shodují, že by Teplice byly ochotné začít jednat, pokud někdo položí na stůl částku mírně nad hranicí 500 tisíc eur (cca 15 milionů korun). A to se zatím zdá Jablonci i Boleslavi příliš.

Vyloučený však není ani případný odchod do zahraničí. Horovi bylo v únoru 28 let a na případné první angažmá v cizině má nejvyšší čas. Nahrává tomu i fakt, že ho během jara jezdili do Teplic sledovat zástupci klubů z Belgie, Nizozemska či Polska.

Sám hráč by se cizině nebránil. „Pokud přijde nějaká dobrá nabídka, která uspokojí mě i klub, tak bych si rád zkusil nějaké lepší angažmá. Třeba v cizině. Neříkám, že v Teplicích nejsem spokojený, ale když to bude něco venku, bude to pro mě nová šance. Na život, na jazyk i na fotbal. Rád bych to vyzkoušel,“ prohlásil Hora po remíze 1:1 v Boleslavi.

"Jsem zásadně proti, aby v ČR odcházel někam do podobných regionálních týmů jako jsou Teplice, jedině kdyby přišla nabídka z velké trojky, ale hlavně jsem s Kubou mluvil a na základě naší rozmlouvy s ním počítám pro příští sezónu," uvedl o Horově případném odchodu trenér Stanislav Hejkal na pátečním setkání s fanoušky.

„V tuto chvíli na Jakuba Horu neevidujeme žádnou nabídku. Pokud by nějaká dorazila a splňovala představy našeho klubu, budeme o ní jednat,“ reagoval v pátek šéf marketingu a PR Martin Kovařík.

Jednání však může značně ulehčit i způsob, jakým se Severočeši rozloučili v nadstavbové části se sezonou. Reakce hráčů, kterým vedení zkrouhlo dovolenou a napařilo pokuty za domácí blamáž 0:8 s Boleslaví, není zrovna dvakrát pozitivní.

JAKUB HORA V SEZONĚ 2018/19 Zápasy 31 Minuty 2599 Góly 11 Asistence 2

