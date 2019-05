Bakošovo dojemné loučení v Plzni: Bojovník si pobrečel s Horváthem | iSport.cz

„Člověk si to na hřišti nepřipouští, ale jakmile rozhodčí odpískal konec a uvědomil jsem si, že to jsou moje poslední hráčské chvíle, tak se to ve mně spustilo. Slovy se strašně těžko vyjadřuje, na co jsem myslel, vlastně si to ani moc nepamatuju. Bylo mi to smutno. Najednou to na mě padlo a emoce začaly pracovat. Nepopsatelné, nic takového se mi ještě nestalo,“ s pohnutým hlasem popisovala odcházející klubová legenda.

Další emotivní chvíle prožil na tiskové konferenci. Poslední otázku Bakošovi položil jeho letitý kumpán Pavel Horváth, který následně svému někdejšímu spoluhráči poděkoval za úžasnou kariéru. Během závěrečné řeči se neubránil ani on dojetí. Následně oba skončili v objetí a v slzách.

Plzeňští fanoušci ještě před začátkem závěrečného duelu nadstavby vyvolávali jeho jméno. "Je to příjemný pocit a zpětná vazba. Člověku to říká, že je fotbalem naplňoval a dokázali to ocenit. Pro mě je to největší možná pocta, že si mě zapamatovali a fandí mi. Děláte práci pro lidi, sami se tím navíc bavíte," uvedl Bakoš.

Velkou část kariéry strávil v Plzni, kam přišel v roce 2009 z Ružomberoku. Od té doby si jen na rok a půl odskočil do Liberce a loni na podzim na hostování do Trnavy. S Viktorií získal čtyři mistrovské tituly a dva domácí poháry a byl u všech tří účastí v základní skupině Ligy mistrů.

"Emotivních momentů bylo strašně moc. Různé postupy, ligová vítězství, zápasy v evropských pohárech... Jsem hrozně šťastný, že toho bylo tolik. Pocity, které se vám při vzpomínkách vracejí, jsou takové širokospektrální. Prožil jsem toho v Plzni hodně. Když jsem sem tenkrát přicházel, nikdy by mě nenapadlo, že v tomhle městě prožiju za deset let takových zajímavých chvil," prohlásil bývalý slovenský reprezentant.

Podle informací deníku Sport by měl Bakoš v Plzni zůstat a od příští sezony právě Horváthovi pomáhat s trenérskou prací u rezervního týmu Viktorie.

"Chtěl jsem svoji kariéru ukončit s maximálním nasazením, tomu jsem věnoval všechno. Samozřejmě člověk o takových věcech přemýšlí, začalo to už pár let zpátky. Existují určité možnosti, ale vyřešené to ještě není. Pravděpodobně bych ale měl zůstat v Plzni, ještě se to musí doladit, pak se to fanoušci dozvědí," nastínil Bakoš.

