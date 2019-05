Debata Sportu: Zvládl by Jílek Spartu? Optimismus musí být umírněný | iSport.cz

Slavia prožila skvělý květen, povedený ročník zakončila ziskem doublu. Velmi dobře se navíc prezentovala i v Evropské lize, kde došla do čtvrtfinále. „Ze sezony vytěžila maximum, co mohla. Obrovským způsobem zvýšila hodnotu své značky, a to především v evropském měřítku. Jde o určitý vzkaz, že v Česku vyrůstá silný stabilní tým,“ myslí si Radek Špryňar.

Sparta za svým konkurentem naopak aktuálně zaostává. Jaký cíl by si měla pro nejbližší budoucnost vytyčit? „Hlavně konsolidace týmu a přesvědčivý herní styl. Vytvořit určitou koncepci, do níž bude zapadat všechno. Dění na hřišti, dění v zázemí, vyhledávání posil…,“ tvrdí Štěpán Filípek.

I podle Radka Špryňara by bylo předčasné, aby si na Letné mysleli, že se mužstvo s novým koučem bude hned hnát za titulem. „Byl bych opatrný. Sparta se potřebuje hlavně stabilizovat, zejména na trenérském postu a v realizačním týmu. Pokud se jí to nepovede, není naděje, aby nastoupila cestu k progresu. Václav Jílek je zajímavé jméno, s Olomoucí měl prokazatelně úspěchy. Ale optimismus musí být umírněný,“ upozorňuje fotbalový redaktor deníku Sport.

Udělala Sparta během jara herní progres? Jak se mezi slávistickou veřejností mění vnímání Jaroslava Tvrdíka? Hrozí vršovickému klubu mistrovská kocovina? A proč nadstavbová část FORTUNA:LIGY nakonec neměla takový divácký zájem, jaký se očekával? Odpovědi na tyto otázky najdete ve VIDEU!

