Coufal o nabídce z Freiburgu: Neznám Čecha, který by bundeslize řekl NE | iSport.cz

Prý se o vás zajímá německý Freiburg. Je to tak?

„Je to pravda, nabídka je na stole. Řeší to agenti se Slavií a Freiburgem.“

Chtěl byste do bundesligy odejít?

„Když vám v šestadvaceti letech přijde nabídka z bundesligy, tak nad ní musíte minimálně přemýšlet. Zatím jsem nepoznal jediného hráče, který by z českého týmu řekl ‚ne‘ na nabídku z bundesligy.“

Na jedné straně stojí lákadlo bundesligy, na té druhé Liga mistrů a boj o titul se Slavií. Jak nad tím přemýšlíte?

„Tohle se ve mně trošku pere. Liga mistrů je velké lákadlo. Přišel jsem do Slavie pro titul, pohár byl navíc, navíc po sedmasedmdesáti letech jsme udělali double. Tahle sezona byla něčím výjimečná, ale v Německu se můžete každý týden měřit s top kluby. To, co hrajete v Lize mistrů, tam máte taky. Dortmund, Bayern, Lipsko, Schalke a další. V téhle soutěži vlastně Ligu mistrů hrajete a možná vám tyhle zápasy dají ještě víc.“

Tušíte, jaký názor má slávistický trenér Jindřich Trpišovský a vedení klubu na váš případný odchod?

„Trenér bude mít asi opačný postoj než já, to se dá čekat. S vedením jsem o tom ještě nemluvil, to mají na starosti manažeři.“

Zjišťoval jste už něco o Freiburgu? Působil tam například Vladimír Darida.

„Jo, je škoda, že tu není Vláďa Darida, že bychom o tom mohli víc pokecat. Už s Vencou Pilařem jsem se o tom bavil v Liberci, když tam byl. Kadeř (Pavel Kadeřábek) mi říkal, že je to krásné město v horách, mají tam útulný stadion. Navíc jsem tam hrál s Libercem, něco vím.“

Kdy byste chtěl mít jasno?

„To nedokážu říct. Ale doufám, že to vyjde tak, ať jsou všechny strany spokojené.“

Myslíte, že by byla varianta, že byste byl ve Slavii ještě na kvalifikaci Ligy mistrů a odešel případně pak?

„Nebavili jsme se o tom, ale nemyslím si, že na mě budou tak dlouho čekat. To je nesmysl.“

Navíc je ideální být od začátku přípravy s novým týmem, že?

„Přesně tak. Tak jako jsem to měl před rokem ve Slavii, i když jsem neměl žádnou dovolenou. Je lepší poznat nové spoluhráče, oni poznají vás. Kdyby to takhle vyšlo, bylo by to nejideálnější.“

Myslíte, že bundesliga by pro vás byla ideální soutěž?

„To by se vidělo. Ale myslím, že je to pro mě lepší soutěž, než kdyby přišla nabídka ze španělské La Ligy. Tam nevím, co bych dělal. Od malička mám vysněnou Premier League, Anglii, ovšem bundesliga je druhá nebo třetí nejlepší na světě. Nejde říct, že tam nepůjdete nebo že byste nad tím nepřemýšlel.“

Nabídka z Německa přišla po vaší první sezoně ve Slavii. Mohla být lepší?

„Jo, kdybychom vyřadili Chelsea, ale to bychom chtěli asi moc. Myslím, že lépe jsem si to asi nemohl ani vysnít. Z osobního hlediska jsem možná mohl mít lepší produktivitu, ale z hlediska úspěchů těžko.“

Jak jste zvládli mistrovské oslavy?

„Nebylo to úplně jednoduché, ale myslím, že jsme to zvládli v duchu profesionalismu. Žádná ostuda nevyšla na povrch a ani žádná nebyla. Oslavili jsme to dostatečně.“

Jste po dlouhé a náročné sezoně unavený?

„Ani ne, týden jsem si teď odpočinul s rodinou. Mám chuť tu být, těšil jsem se na kluky, na fotbal. Všichni víme, proč tu jsme, musíme zvládnout následující dva zápasy, pak teprve může začít dovolená.“

Berete po debaklu v Anglii nadcházející zápasy s Bulharskem a Černou Horou jako nový start kvalifikace o EURO?

„Asi jo. V zápase v Anglii se už nechceme hrabat, dostali jsme sodu od médií, mezi sebou jsme si to vyříkali. Je potřeba následující utkání zvládnout, abychom se posunuli tam, kde chceme všichni být.“