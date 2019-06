Ngadeu řeší přestup. Ve hře jsou splátky, Gent chce Slavii přeplatit | iSport.cz

Chystá se obhájit zlato na africkém šampionátu, s Kamerunem vstoupí do turnaje příští úterý proti Guiney-Bissau. Ale taky řeší vlastní budoucnost. Teoreticky se může stát, že obránce Michael Ngadeu bude hrát od příští sezony ne ve Slavii, ale v belgickém Gentu.

„Jeden klub aktivoval výstupní klauzuli, obě strany teď spolu jednají. Michaela ale nechceme stresovat během mistrovství Afriky,“ vypustil v pondělí zprávu Jaroslav Tvrdík.

„Jasno by mělo být během několika dnů,“ doplnil ho sportovní ředitel Jan Nezmar.

Gent chce přes léto pořádně posílit svou obranu, už přivedl dva pravé beky, Alessia Castra-Montese z Eupenu, Reubena Yema z AS Trenčín, a stopera Jana van den Bergha z Beerschotu. A Ngadeu má být čtvrtý do mariáše.

V jeho případě je aktivována výstupní klauzule 4,5 milionu euro, tedy zhruba 115 milionů korun. Ale ne doslova. Gent prý totiž vymýšlí, jak se s částkou, která by mimochodem byla nejvyšší vydaná v historii klubu, vypořádat. Nabízí údajně dlouhodobé splátky, a už to samo o sobě nemusí být Slavii dvakrát po chuti.

Hovorka a Holeš ve Slavii: Konkurence pro Coufala a náhrada za Ngadea?

Podobně se snažil tuto klauzuli rozdrobit v lednu FC Fulham, na druhou stranu anglický klub tímhle manévrem spíš couval z rozjetého přestupu, protože si těsně předtím našel jiného hráče, Marcela Djala ze španělské Extremadury.

Další důležitou roli v očích Ngadeua může hrát fakt, že Gent si příští sezonu nezahraje evropské poháry. Ve skupině o titul v Jupiler League skončil až pátý, tedy na první „nepohárové“ pozici, zatímco se „sešívanými“ by bojoval v play off o Ligu mistrů.

Navíc Jupiler League není momentálně v takové kondici, aby svou kvalitou válcovala FORTUNA:LIGU. Nedá se říct, že by Ngadeu šel vyloženě za lepším.

Přece jen ale existuje cestička, kudy by se dal tenhle transfer prošťouchnout. Gent je prý ochotný kamerunského obránce přeplatit. Zatímco ve Slavii pobírá podle zákulisních informací plat okolo 65 tisíc eur měsíčně, tedy zhruba 1,6 milionu korun, klub podnikatele Ivana De Witteho by mohl nabídnout až 90 tisíc eur, čímž by si Ngadeu polepšil přibližně o šest set tisíc korun za měsíc.

Slavia už se nicméně proti ztrátě velké opory pojistila, na začátku letní přípravy oznámila mimo jiné příchod stopera Davida Hovorky z Jablonce.

