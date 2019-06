Jablonec ostrouhal. Z Teplic lovil Horu, klub zajímavou nabídku odmítl | iSport.cz

Měl životní sezonu. Svými góly táhl Teplice. Pokud by záložník Jakub Hora odešel, nebylo by to překvapení. Podle informací iSport.cz se zajímavou nabídkou přispěchal Jablonec. Šéf Miroslav Pelta měl o Horu velký zájem. Jenže vedení „Sklářů“ vyslalo do éteru jasný signál: nejlepšího hráče nepustíme!