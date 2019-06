Sparta odjela do Rakouska. V kádru chybí Kadlec, Radakovič dorazí později | iSport.cz

Fotbalisté Sparty v úterý odcestovali na soustředění do Rakouska. Kouč Václav Jílek do kádru zařadil 22 hráčů do pole a 4 brankáře. Ve výběru schází útočník Václav Kadlec, kterému se opět vrátily dlouhodobé problémy s kolenem a čeká ho další léčba. Stoper Uroš Radakovič, jenž se zranil během sobotní přípravy v Benešově, by se měl k týmu připojit později.