Karviná dál posiluje. Získala obránce Čonku, který hrával za Slavii | iSport.cz

„Výhodou je, že Matúše zná trenér Straka ze Slavie,“ připomněl sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk. „Věříme, že bez problémů zapadne do kolektivu a bude důležitou součástí našeho týmu.“

Osmadvacetiletý rodák z Košic je klasický levý obránce, Slovensko reprezentoval v mládežnických reprezentacích U19 a U21. Jeden start si připsal i za první tým. Českou ligu už hrával, tři sezony (2011-14) byl hráčem pražské Slavie. Odehrál za ni 27 zápasů a vstřelil jeden gól.

Posledních pět sezon nastupoval Čonka za Spartak Trnava. S řadou nových parťáků hrával. Ve Slavii s Lubošem Tusjakem, v Košicích s Martinem Bukatou, v reprezentaci s Dávidem Gubou a v Trnavě s Markem Janečkou.

„Na návrat do české ligy se těším,“ pochvaloval si Čonka. „O Karviné jsem se bavil s Markem Janečkou, i to hrálo jistou roli. Budu se snažit být vždy připravený tak, abych týmu co nejvíc pomohl.“