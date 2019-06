Peklo, pak skalp mistra. Budějovice trpěly v autobuse bez klimatizace | iSport.cz

Vítězové z jihu Čech polkli na úvod přípravy výživný doping. Nováček se přesvědčil, že v lize nemusí být za otloukánka. V prvních pětačtyřiceti minutách byl jednoznačně lepším týmem, což korunoval gólem střelce Davida Ledeckého a precizně zahranou penaltou ostříleného Jiřího Kladrubského.

„Každá taková výhra je fajn, se soupeřem typu Slavie. Moc mě těší, jak jsme se prezentovali a především, že jsme do naší hry vnesli věci, na kterých jsme hodně pracovali v přípravě. Snažili jsme se být aktivní, Slavii jsme nenechali hrát, což byl náš záměr. Nejenom že jsme vstřelili dvě branky, ale také si vytvořili několik dalších zajímavých příležitostí,“ pochvaloval si výhru i předvedenou hru českobudějovický trenér David Horejš.

Jihočeši přitom měli do Čelákovic extrémně složitou cestu. V šíleném vedru se potřebovali přesunout za Prahu ze soustředění ve Frymburku. Jenže jim nepřijel autobus. Proto museli sehnat náhradní, který však nebyl vybavený klimatizací!

V téměř čtyřicetistupňovém parnu se celý tým více než tři hodiny smažil na cestě. „Sáhli jsme si skoro dno. Před kluky smekám, jak k tomu vzhledem k ohromným problémům na cestě přistoupili. Pro trenéra není nic lepšího, když i za takové situace podáme kvalitní výkon a kluci se přesvědčí o tom, že to, co po nich chceme, v zápase funguje,“ těšilo Horejše.

Baluuu! To nemyslíš vážně...

„Zápas nám ukázal, v jakém jsme stavu. Víme, že jsme hodně unavení, což není divu vzhledem k tomu, co hráči absolvují. Zvlášť v tomhle počasí. Udělali jsme některé chyby v rozehrávce, z nichž jsme dostali góly. Od toho je příprava, abychom si tyhle věci vyzkoušeli,“ s nadhledem hodnotil překvapivou porážku slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Trpišovský po prohře: Stancia by chtěl každý trenér. Odejde Stoch do Řecka?

Během zápasu byl v klidu, rozčílil se až v samém závěru. Poté, co totálně sabotoval návrat do obrany záložník Alexandru Baluta, pořádně ho od lajny sjel. „Baluuu! To nemyslíš vážně, že se vracíš pěšky,“ zaburácel na drobného Rumuna.

Spokojený byl naopak s novými tvářemi v sestavě. I když třeba David Hovorka hasil vlastní minelu v rozehrávce penaltovým zákrokem na Lukáše Provoda, nevyčinil mu.

„Myslím, že hrál dobře, ale pak bohužel udělal velkou chybu, špatně se rozhodl. Chceme hrát na maximální riziko, protože kdy jindy si to vyzkoušet než v takovém zápase. Špatné rozhodnutí je lepší udělat teď než v mistrovském utkání,“ vysvětloval Trpišovský.

Slavia zítra odjíždí na herní soustředění do Rakouska, naopak České Budějovice se budou do startu ligy připravovat v Česku.