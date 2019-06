Ztráta pro Spartu. Posilu Vindheima trápí sval. Jak dlouho bude chybět? | iSport.cz

Sparta hlásí další ztrátu. Pražský celek přišel na několik týdnů o svou novou posilu, Andrease Vindheima. Třiadvacetiletý Nor, který měl vyztužit pravý kraj sparťanské obrany, je zraněný. „Andreas si bohužel v prvním týdnu přípravy přivodil svalový problém. Do zápasového režimu by mohl být k dispozici předběžně za 3 týdny,“ uvedla Sparta na svém Twitteru.

Vindheim se připojil na již tak dlouhý seznam zraněných sparťanů. Na marodce se kromě něj nacházejí v současné době Bořek Dočkal, Václav Drchal, Lukáš Juliš, Matěj Pulkrab, Filip Panák a Václav Kadlec. K týmu se v Bad Leonfeldenu naopak ve čtvrtek připojil Uroš Radakovič, který si v prvním přípravném zápase proti Benešovu (3:1) poranil kotník.

