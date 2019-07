Hrošovský do Genku za 130 milionů! Jak pomůže Plzni v boji o Evropu? | iSport.cz

Plzeň si ale prosadila podmínku, že Hrošovský jí pomůže v kvalifikaci o Ligu mistrů - pokud by Viktoria postoupila přes Olympiakos Pireus (23. a 30. července), odehraje v západočeském dresu jště 3. předkolo a pak zamíří do Belgie, protože play off LM by už hrát nemohl. Pokud Západočeši neuspějí, zůstane Hrošovský ještě na předkola Evropské ligy.

Zástupci Viktorie na startu přípravy nepředpokládali, že by Hrošovský v aktuálním přestupovém okně měnil dres. „Přiznám se, že s Kalvachovým příchodem se trochu připravujeme i na odchod Patrika Hrošovského. V tomto přestupním termínu ještě ne, ale je možné, že za půl roku, nebo za rok odejde,“ uvedl trenér Pavel Vrba, pak ale věci nabraly jiný směr.

„Patrik je naprosto bezproblémový kluk. Nikdy jsem s ním neřešil žádný průšvih. S hodnými dětmi nemáte tolik práce a nejsou tolik na očích. I když Patrik nevstřelil tolik gólů, kolik by sám chtěl, udělal toho pro Plzeň strašně moc. A přiznávám, že bychom mu v odchodu nyní nemohli a ani nechtěli bránit,“ uvedl na soustředění v Rakousku generální ředitel klubu Adolf Šádek.

„Patrikovi jsme odchod slíbili již třikrát a vždy ho nakonec zlomili, aby u nás zůstal. A on to vzal a hrál výborně. Ukázal skvělý charakter. Na galavečeru Ligové asociace vedle mě posadil svou manželku a byli na mě dva. Vycítil jsem, že mají nyní zájem o změnu a je to v sedmadvaceti letech naprosto logické. Proto nyní přiznávám, že Patrik může přestoupit. Ale určitě budu chtít, aby nám pomohl v pohárové kvalifikaci. A pak ho klidně pustíme,“ dodal Šádek.

Pro Viktorii půjde o citelné oslabení, pohyblivý středopolař v minulé sezoně nechyběl v lize ani minutu a celkem odehrál 43 zápasů.

„Jsem rád, že se podařilo vše domluvit ke spokojenosti všech stran. Cítím, že nastal ideální čas vyzkoušet si své první zahraniční angažmá, protože Česko jsem úplně jako zahraničí nebral. Cítil jsem se v Plzni vždy skvěle a jsem jí velmi vděčný. A jsem i rád, že mohu teď klubu ještě pomoci zabojovat o Evropu, kterou si určitě zaslouží,“ konstatoval Patrik Hrošovský.

„Zahrál jsem si ve Viktorii Ligu mistrů, zažil mistrovské oslavy a další množství nádherných zážitků, na které nikdy nezapomenu. Zároveň chci poděkovat všem jejím fanouškům, kteří mě vždy podporovali, a věřím, že mé rozhodnutí nyní pochopí,“ dodal.

Plzeň už na jeho post pořídila nové akvizice – v přípravě se do týmu zabudoval Lukáš Kalvach z Olomouce, velmi dobře si vedl mladý Dominik Janošek, který se do týmu vrátil z hostování ve Slovácku. Trenér Vrba muže uprostřed zálohy použít také Romana Procházku a Tomáše Hořavu.

