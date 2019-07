Šádek: Limbu mi nikdo neukradne. Petrželu bych si nechal vykérovat | iSport.cz

„Kdybych nebyl přesvědčený o tom, že by mohli fungovat, tak jim to opravdu nedám za odměnu. Nedal bych jim trafiku, nedělám to. Kluci budou muset odvést kus práce, aby si místa udrželi a v klubu mohli zůstat, nebo pak budou muset jít pracovat jinam,“ řekl Šádek novinářům na soustředění v Rakousku.

Šestatřicetiletý Slovák Bakoš v realizačním týmu nahradil asistenta Dušana Fitzela, kterému klub neprodloužil smlouvu. „Věděli jsme, že Marek studuje a má o tu práci zájem. Na druhou stranu jsem nechtěl, aby odcházel někam jinam, kde by to asi neměl tak v uvozovkách jednoduché s ohledem na znalost prostředí. Znám ho já, zná ho trenér Vrba. Víme, jak poctivý kluk to je,“ uvedl šéf úřadujícího českého vicemistra.

Třiatřicetiletý Kolář odmítl několik hráčských nabídek z jiných klubů a zvolil práci v kanceláři. „Teď je ideální doba, aby si zkusil, jestli bude šikovný funkcionář, což nejde predikovat. Byl dobrý fotbalista a je to dobrý člověk s nepokřiveným charakterem. Předpoklady na to má, i když se musí spoustu věcí naučit. Něco možná půjde líp, něco hůř. Ale jsem přesvědčený, že jak Marek Bakoš coby trenér, tak Dan Kolář coby funkcionář by mohli uspět,“ prohlásil Šádek.

Naopak s Milanem Petrželou, jenž také byl u většiny úspěchů Viktorie za posledních deset let, se v létě rozloučil. Šestatřicetiletý záložník se po vypršení kontraktu vrátil na Slovácko. „Milan neodešel z výkonnostních důvodů. Myslím, že by se s přehledem vešel do té čtyřky krajních záložníků u nás, protože byl zdravý a je pořád na českou ligu extrémně rychlý. Ale bohužel je mu 36 a my se rozhodli pro nějakou postupnou obměnu. Nesl to těžce, protože byl přesvědčený, že odchází jenom kvůli věku,“ přiznal plzeňský funkcionář.

Další smlouvy pro starší kluky? Časem by nás to semlelo

Nepomohly ani přímluvy Petrželova dlouholetého spoluhráče a velkého kamaráda Davida Limberského. „Chvilku vyhrožoval, pak se přimlouval, zkoušel všechny možné formy. Ale i tomu rozumím, protože to byla dvojka. Čuk a Gek, Pat a Mat, Bolek a Lolek a Limberský s Petrželou. To prostě neomrzí. I pro mě je to těžké, Milan je opravdu srdeční záležitost. I s tím vším, co jsme řešili, zůstane navždy vrytý. Kdybych měl tetování a někde si ty značky dělal, tak si možná tu jedenáctku a MP jako Milan Petržela nechám maličké vykérovat,“ usmíval se Šádek.

Zkušenému obránci Limberskému vyprší smlouva za rok. „Nemám strach, že by mi ho někdo v šestatřiceti ukradl nebo že by ho někdo přeplatil, což snad ani nejde. Už jsem říkal, že v Plzni budou hrát frajeři, kteří na to mají výkonnost, a ne za zásluhy. Limba je tady, protože myslíme, že výkonnost zatím má a mít bude,“ upozornil Šádek.

Doufá, že Západočeši i bez matadorů Bakoše, Koláře a Petržely budou v nové sezoně bojovat o titul a postoupí do skupiny evropských pohárů. Plzeň začne ve druhém předkole Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus. „Ti starší kluci ještě mohli dostat další smlouvu, ale časem by nás to semlelo. To bychom nerozdýchali, potřebovali jsme omladit kádr. Ač to trenér nerad slyší, už jsme trochu ztráceli drajv,“ podotkl generální manažer Viktorie.

V létě vedle zkušeného beka Adama Hlouška přivedl záložníky Lukáše Kalvacha, Christiána Herce, Dominika Janoška a dalšího mladíka útočníka Ondřeje Mihálika. „Ti noví kluci Ligu mistrů ještě nehráli. Možná nebudou mít v některých fázích až tak vysokou kvalitu, možná budou chybovat, ale mají obrovský předpoklad, zaujetí a nasazení pro hru. A ti kluci před nimi jim ukázali cestu. Věřím, že tohle by nás zase mohlo posunout vpřed,“ řekl Šádek.

Přijít by mohl i o další oporu Slováka Patrika Hrošovského. Sedmadvacetiletého záložníka údajně chce belgický šampion Genk a je připravený zaplatit přes 120 milionů korun. „Patrik je naprosto bezproblémový kluk. Nikdy jsem s ním neřešil žádný průšvih. S těmi hodnými dětmi zkrátka nemáte tolik práce, nejsou tak na očích. I když tady asi nevstřelil tolik branek, kolik by chtěl, tak pro Plzeň udělal strašně moc. A přiznávám, že bychom mu v odchodu nyní nemohli a ani nechtěli bránit,“ konstatoval Šádek.

