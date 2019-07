Potvrzeno! Sparta získala Graiciara. Na tlak jsem zvyklý z Itálie, řekl útočník | iSport.cz

Martin Graiciar se po letech vrací zpět do Sparty. Ačkoliv fotbalově vyrostl ve Viktorii Plzeň, působil v dětství i ve sparťanské akademii. "Hrál jsem tu, když mi bylo 10 nebo 11 let. Je to pro mě velká čest a šance být znovu ve Spartě si moc vážím. V mých očích je Sparta největší a nejúspěšnější klub v Česku. Udělám všechno, abych přinesl jejím fanouškům radost," uvedl ve svém prvním rozhovoru pro klubový web Graiciar.

V roce 2017 přestoupil tehdy sedmnáctiletý útočník z Plzně do Liberce, v jehož dresu poprvé okusil, jaké je to hrát českou nejvyšší soutěž. Ve Slovanu si Graiciara vyhlídla italská Fiorentina, kde se však v minulé sezoně neprosadil do jejího nabitého kádru. Stihl odehrát pouze dvě utkání za tým do 19 let. Nyní přichází dvacetiletý útočník na roční hostování do Sparty.

"Všechno jsem odtrénoval, takže fyzicky jsem na tom dobře. Zátěž jsem měl normální, jen ne tu zápasovou. Myslím si ale, že v mém věku to rychle doženu. Každopádně se cítím dobře. Postupně se do toho dostávám a věřím, že budu moci klukům pomoct i na hřišti," doufá nová posila Sparty.

Na Letné bude mít velkou šanci se prosadit. Tým trenéra Jílka totiž trápí četná zranění, která se nevyhnula ani útočníkům. Na marodce tak v současné době jsou Václav Kadlec, Matěj Pulkrab i Václav Drchal. Graiciar by se měl stát další možnou variantou po Benjaminu Tettehovi a Liboru Kozákovi.

Jaká má od Graiciara klub očekávání s ním konzultoval sportovní ředitel Tomáš Rosický. "Vylíčil mi veškeré představy. Chce, abych toho co nejvíce odehrál a pomohl klukům na hřišti dostat Spartu tam, kam patří. Od toho jsem tady a doufám, že se mi to za ten rok povede," konstatoval Graiciar.

Na tlak fanoušků je připravený. "Z Fiorentiny byl tlak velký. Těžko se to vysvětluje. Florencie je specifické město v Itálii a fanoušci po týmu hodně vyžadují. Myslím si, že tlak je srovnatelný, je to úplně normální," uvedl Graiciar.

Před 20letým rodákem z Karlových Varů přišli na Letnou obránci Andreas Vindheim a David Lischka, záložníci Ladislav Krejčí, Michal Trávník a útočník Libor Kozák.

