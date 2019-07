Šádek vyhlásil útok na titul: Vrátíme do Plzně pohár, který si půjčila Slavia | iSport.cz

Před dvěma lety mluvil Adolf Šádek o boji klacku s tanky, výsledkem sezony byl titul a přímý postup do Ligy mistrů. Teď podobná hláška nepadla, nicméně Plzeň se opět pouští do boje s pražskými rivaly. S nižším rozpočtem odmítá vyklízet pozice a obě „S“ chce jako každý rok pořádně provětrat.

„Na sezonu jsme kvalitně a dobře připravení. U nich (Slavie a Sparty) posilování detailně nesleduji, ale určitě se dva největší kluby snažily také připravit co nejlépe. Slavia tedy tak, aby obhájila titul, Sparta se ho pokusí získat. My jsme připravení jim sekundovat. Uděláme všechno pro to, aby se pohár půjčený na Slavii vrátil zase sem,“ vyhlásil plzeňský generální ředitel.

Západočeši mají za sebou poměrně divoké léto. Spustili proces razantnější obměny kádru, ze šatny pomalu, ale jistě mizí příslušníci „tvrdého“ jádra. Tedy hráči, kteří z Plzně udělali český top klub a nasměrovali ho za tituly a Ligou mistrů. „Za půl roku by nás to stejně dohnalo,“ uvědomoval si trenér Pavel Vrba.

Skončili Marek Bakoš (nový asistent trenéra), Daniel Kolář (manažer u mládeže), Milan Petržela (odchod do Slovácka) a naposledy i Patrik Hrošovský, který po letních předkolech evropských pohárů zamíří do belgického Genku.

„Komplikace to určitě bude. Ale byli jsme v situaci, kdy klub dostal slušnou nabídku, nad kterou jsme museli přemýšlet a řešit ji. Paťo tady odehrál šest sezon, zaslouží si, abychom mu vyšli vstříc a on si zkusil soutěž někde jinde. Takový je život českých klubů naší úrovně,“ prohlásil Vrba, který ještě na startu přípravy s odchodem klíčového středopolaře nepočítal.

V Plzni mnohem víc prostoru dostane mladá krev, která má osvěžit kádr českého vicemistra tak, aby držel krok v náročném boji o nejvyšší příčky i pozici v Evropě. „Přišlo pět hráčů, nebudu tvrdit, že všichni nastoupí v základu. Ale zvýšili kvalitu v tréninku a do mužstva přinesli nějakou konkurenci, to je dobře. Doufám, že mladí hráči jsou schopní naplnit naše ambice a pomůžou nám,“ hlásil spokojeně Vrba.

V kancelářích Doosan Arény jsou cíle vytyčené jasně. „Jako každý rok chceme navázat na mimořádnou sezonu, co jsme měli naposledy. To znamená hrát skupinovou fázi evropských pohárů, v tuzemsku jdeme do ligy s cílem vrátit titul do Plzně,“ shrnul prezident Tomáš Paclík.

Ve Slavii při zbrojení na novou sezonu létají vzduchem miliony. Klub za cenu naducané smlouvy udržel kapitána Tomáše Součka, hluboko sáhl do pokladny i při podepsání exsparťana Nicolae Stancia. V rozpočtu ani luxusních kontraktech Plzeň svému rivalovi nehodlá konkurovat a jede si ve svých zaběhlých kolejích.

„Začali jsme se jim rovnat jen na sportovním poli, nehodláme se s nimi honit v přeplácení hráčů. Takové dostihy mezi námi nezačaly a ani je nechystáme. Naše koncepce a strategie je daná a jasná, nikdy se do toho nepustíme. V tom stoprocentně zaostáváme a měnit to asi ani nebudeme,“ prohlásil Šádek.

Vše o Plzni čtěte ZDE »

Vrba o posilách: Ofenziva nebyla podle našich představ, Kalvach výhledově za Hrošovského