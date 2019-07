Trávník kousal kritiku Sparty. Co říkal na známku a jak se baví s Kangou? | iSport.cz

Pětadvacetiletý středopolař přišel do show TIKI-TAKA s vědomím, že bude konfrontován s nepodařeným výkonem Sparty v prvním kole. A Petr Svěcený mu hned přečetl zhodnocení v pondělním Sportu. „Já to ani nechci číst," zasmušil se Trávník už při titulku "Jílek začal hororem.“

Bývalý hráč Jablonce si pak vyslechl i své hodnocení se známkou 4. Ta je podprůměrná, v sestavě Sparty při nedělní blamáži byla ale pořád nejvyšší. „Takže vlastně dobrý, jo?“ vtipkoval Trávník.

Prohraný zápas se záložníkovi vůbec nehodnotil snadno. „Prostor na zlepšení je asi všude. Nedáváme góly a hodně jich dostáváme. Co jsme si řekli před zápasem, to jsme vůbec nesplnili,“ jasně a ostře shrnul prohru se Slováckem. „Je to jednoduchý, musí se změnit všechno. Nefungovalo nám skoro nic,“ vyhlásil před druhým kolem, kdy Sparta uvítá klub, ze kterého Trávník na Letnou přicházel, tedy Jablonec.

Jedním z bodů, kterého si moderátor TIKI-TAKA v hodnocení Sportu povšiml, byla nefungující chemie s Guélorem Kangou. „Bavíme se,“ řekl o gabonském hráči Trávník. „Zlepšit se to může a hlavně musí. Fotbalista je výborný, teď jen musíme pracovat na tom, aby se to zlepšilo hned v dalším zápase. Asi nepůjdu do kabiny, aby se mnou šel v úterý na večeři,“ dodal.

Bednář: Sparta není tým

Sparťanská prohra se Slováckem byla prvním velkým tématem prvního dílu TIKI-TAKA v nové sezoně, a hosté letenské rozhodně nešetřili.

„Myslím si, že mužstvo si vůbec neuvědomilo, že hraje první mistrovský zápas. Slovácko jezdilo po zadku, rozdíl mezi nimi a Spartou byl evidentní,“ prohlásil bývalý fotbalista a expert Sportu Ladislav Vízek.

Podobný názor sdělil i bývalý reprezentant a někdejší hráč Sparty, který v roce 2014 zažil její poslední titul, Roman Bednář. „Slovácko hrálo výborně. Pokryli si dva nejlepší hráče Sparty, a ta pak byla nulová,“ řekl. A v čem viděl zásadní rozdíl? „Hráli jako tým, jezdí jeden za druhého. Ale já nevidím, že Sparta je tým. Vidím Kangu, Trávníka, Kozáka. Není to tým, dostane se gól a frajeři se sesypou jako hromádka z karet,“ kroutil hlavou někdejší útočník.

Jak Sparta může zvládnout enormní tlak, který je po blamáži v prvním kole ještě znásobený? Poměrně přímočaré řešení nabídl kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček. „V hokeji se v takové situaci jdete vožrat,“ zahlásil, a hned přidal konkrétní příklad, který zažil s týmem Philadelphia Flyers. „Prohráli jsme deset zápasů v řadě, letěli jsme na dlouhý trip do Kanady a už jsme nevěděli co a jak, tak jsme šli s klukama ven, vyříkali si to a z dvanácti zápasů vyhráli jedenáct,“ vysvětlil.

Těžko říct, zda "hospodské soustředění" je ideálním řešením na sparťanské trable, jedna věc je ale jistá. Jak řekl Michal Trávník, před druhým kolem musí Sparta změnit úplně vše.

