Hrdina Plzně Pernica: Už v půlce jsem byl vyřízený. Budu makat dál | iSport.cz

Jak náročné to bylo utkání?

„Bylo to hodně těžké. Už po půlce jsem byl vyřízený, druhý poločas se to ještě stupňovalo. Dostali jsme se do vedení 2:0, škoda inkasované branky po standardní situaci, kdy jsme si to nepohlídali. Pak byl ten závěr zbytečně nervózní.“

V čem vás Liberec nejvíc trápil?

„Liberec má dobré hráče vepředu, pohyblivé, nenechají vás vydechnout. Musíte být pořád ve střehu, prakticky si neodpočinete. Docela pěkně se nám to dařilo vykombinovat a dostávat se do přečíslení, ale v té finální fázi jsme nebyli tolik nebezpeční, jak jsme si představovali.“

Těší vás, že z pozice stopera se poměrně často prosazujete gólově?

„Kéž by to takhle pokračovalo. Poslední dobou si mě balon vždycky najde, i v přípravě jsem nějakou branku dal a nahrál. Je dobře, že jsou z toho dneska tři body.“

Nebál jste se, že se míč po vaší hlavičce odrazí ven z branky?

„Abych řekl pravdu, tak když jsem viděl trajektorii míče, jak jsem do něj trknul, věděl jsem, že je to na dobré cestě.“

Na startu sezony vám vypadli dva stopeři, jak zvládáte náročný program?

„Každý vám řekne, že raději hraje, než aby trénoval. Jsme čtyři kvalitní stopeři, Hejdys už byl na střídačce, dá se říct, že je v pořádku. Záleží teď na trenérovi, koho vybere pro další zápasy.“

Je těžké čekat z pozice náhradníka na chvíli, kdy se dostanete na hřiště?

„Náročné to je po psychické stránce. Jdete na zápas, pak je příprava a vy se dozvíte, že jste na střídačce. Ale já jsem trenérovi nikdy neukazoval nějakou uraženost nebo zapšklost. Na tréninku jsem vždycky makal a budu makat dál, pak je to o výkonnosti na hřišti a o tom, koho trenér postaví.“

Pomůžou vám dvě výhry před vstupem do 2. předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus?

„Domácí utkání s Olomoucí jsme potvrdili tady na horké půdě v Liberci, kde se nevyhrává často. Jsme rádi, je to velké a důležité povzbuzení pro úterní zápas. Přečetl jsem si, že tady Plzeň nějakých třináct zápasů neprohrála, to mě vždycky děsí, aby se taková série nezlomila. Mám radost.“

