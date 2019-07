Stanciu vlétl do ofenzivy Slavie. Jak zapadne a s kým se porve o místo? | iSport.cz

Stanciu ještě před rokem na podzim nosil kapitánskou pásku konkurenční Sparty, přes arabskou štaci se do FORTUNA:LIGY vrátil. Už jako hráč Slavie a největší posila klubu před bojem o Ligu mistrů.

„Netrénuje s námi takovou dobu, ale asi s každým tréninkem bude blíž k základní sestavě. Je to pro nás konkurence, ale to je zdravé,“ prohlásil záložník Petr Ševčík, v Teplicích autor tří asistencí. Jednou z nich byl i exkluzivní pas na nového parťáka z Rumunska.

Stanciu byl poprvé v ligovém utkání nachystaný na lavičce. Slavia v Teplicích vedla už o poločase 3:0, takže nebylo na co čekat. Nejdražší letní akvizice vystřídala v 62. minutě Josefa Hušbauera, o pět minut později se radovala z gólu na 4:1. Tudíž antré jako hrom.

„Chtěli jsme, aby byl co nejvíc s týmem, i když má velké manko, a dostat ho na hřiště. Tím, jak je s námi krátce, je každá minuta na hřišti do plusu pro nás i pro něj. Měli jsme dvě varianty, kdy půjde do hry, ta jedna nastala. Jsem rád, že mohl absolvovat podstatnou část poločasu,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský.

Rumunský špílmachr naznačil, proč ho Slavia přivedla. Prosadil se gólově, vymyslel několik zajímavých akcí, třeba střídající Júsuf mohl po jeho krásném pasu skórovat, ale při samostatném nájezdu netrefil branku.

SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:5. Sešívaná demolice, při debutu se trefil i Stanciu

„Ukázal, proč jsme ho přiváděli. Dal gól, měl klid na míči, uvolnil Júsufa. To jsou věci, které nám loni chyběly a proč jsme ho dělali. Ale také pokazil spousty věcí, což u něj není zvykem. Ještě není úplně sladěný s ostatními, hráče zná teprve čtrnáct dní. Ale jeho první ligová střela v našem dresu byla gólová, naznačil možnosti,“ hodnotil spokojený slávistický kouč.

Stanciu logicky zvedá tlak na další ofenzivní hráče Slavie. „Na tréninku i v zápase je to hráč, který si pořád chodí pro míče, ať zkazí, nebo ne, chce být pořád na balonu a vymýšlet finální přihrávky,“ chválil nového parťáka Ševčík.

Stanciu v Teplicích střídal výborně hrajícího Hušbauera, ale zrovna ti dva by přímými konkurenty být neměli. „Na tom střídání jsme byli domluvení. Pepa má menší zdravotní problémy, proto šel dolů. Už o poločase jsme se domlouvali, že v šedesáté půjde dolů, aby se mu to nezhoršilo. Pepa i dneska zápas odehrál na pozici osmičky, Nico je klasická desítka, na ten post jsme ho dělali,“ upozornil Trpišovský.

V pozoru musí být tedy jiní. V nominaci na zápas tentokrát nebyli například útočníci Milan Škoda a Stanislav Tecl, ofenzivní záložníci Alexandru Baluta a Lukáš Masopust. Všichni by ale v příštím týdnu měli trénovat naplno a být nachystaní na další ligové kolo.

Otázkou je, kolik dostane Stanciu prostoru v následujících týdnech. „Trénuje víc než ostatní, je trošku v jiném režimu. Oproti ostatním hráčům má v přípravě tři neděle skluzu. Bude záležet podle stavu utkání a toho, jak se bude vyvíjet. Teď jsou super týdenní cyklusy mezi zápasy, kdy ho můžeme víc zatížit, postupně ho připravit až na třicet minut podle vývoje utkání,“ odpověděl Trpišovský.

Cílem všech v klubu určitě je, aby byla nová sedmička co nejlépe nachystaná na play off o Ligu mistrů. To čeká Slavii v závěru srpna, soupeře se teprve dozví.

