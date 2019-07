Jirásek věnoval vítězný gól dceři. Psychická vzpruha, těší ho výhra | iSport.cz

Gólová oslava patřila dceři?

„Ano, dcerka se narodila měsíc a půl zpátky. Před koncem sezony a akorát to vyšlo, že v prvním zápase, co jsem teď hrál, jsem dal gól. Shodou okolností jsme točili nedávno nějaké věci na klubový Instagram a strkal jsem si tam prst do pusy. Tak jsem si na to vzpomněl při gólové oslavě. Na oslavy moc nejsem, moc gólů nedávám, ale vzpomněl jsem si a udělal to i kvůli manželce. I pro ni ten gól byl.“

Měli jste skvělý začátek, dali rychlý gól, ale pak byla vaše hra hluchá, Karviná měla víc šancí. Proč?

„Dali jsme rychlého góla, to se nám povedlo i v minulém zápase (s Libercem 1:2), ale mělo to podobný průběh. Zase jsme přestali trošku hrát. Měli jsme dost náznaků do přečíslení, ale chyběl tomu klid. Buď jsme to zakončili zbrkle, nebo z toho nevytěžili, co se dalo. Ztratili jsme balon nebo dali špatný centr. Ještě si to sedá, přišli dva noví hráči, příprava byla krátká. Karviná se tlačila, hrála opravdu poctivě, chodila do všeho naplno. Těžký zápas, jsme rádi, že jsme udělali tři body. A napravili jsme první prohru.“

Jak moc vám trnulo při šancích Karviné?

„Karviná tam šance měla, plno... Bylo to takové otevřené na obě strany, rozhárané, ale jsme rádi za tři body. Je to pro nás i trošku psychická vzpruha. Aby nám týmy na čele neodskočily a neměli jsme hned manko. Jsme rádi za tři body a doufám, že budeme pokračovat a zlepšovat se i ve hře.“

Před Smolovou brankou na 1:0 jste hlavičkoval, to pro vás není zrovna typické zakončení. Jak jste se ke gólové situaci dostal?

„Nejsem úplně typologický hlavičkář, ale míč se odehrál na pravou stranu a viděl jsem, že tam je díra. Tak jsem zkusil naběhnout z druhé vlny. Filous (Fillo) tam dal super centr, trefilo mě to do hlavy, jen jsem se snažil trefit na zadní tyč. Gólman to ještě stačil chytit, ale Smolič (Smola) tam suprově dobíhal a dorazil to. Trošku i se štěstím, ale zlatý gól.“

Dočkali jste se prvního vítězství na hřišti soupeře od prosince a poprvé jste v Karviné vstřelili gól. Předtím jste tady hráli 0:0 a 0:2. Ulevilo se vám?

„O tom jsme se s klukama bavili, že co jsme tady dva roky, tak jsme Karvinou ještě neporazili. Bylo to takové prokleté. Jsme rádi, že jsme to dnes zvládli a určitě nám to pomůže do dalších zápasů.“

Jak moc pomůže gól a přihrávka vám osobně?

„Po kratší přípravě to byl můj první zápas, ale přáteláků bylo dost, byť byla příprava krátká. Jsem rád, že jsem dal gól a asistenci. Ale hlavně jsem rád za tři body.“

