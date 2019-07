Kozák, střelec na čekané. Proč si Sparta cení útočníka bez gólů? | iSport.cz

Přišel do Sparty, aby dával góly. O tom není debat. A je určitě problém, když se to Liboru Kozákovi zatím nedaří. Tím spíš, že v prvním kole proti Slovácku mohl udeřit dvakrát, o týden později by s přesnější koncovkou slavil proti Jablonci hattrick už během prvního poločasu. Místo toho však má kolonku vstřelených branek temně prázdnou. Zatím nerozsvítil jediný zásah.

„Musí dát první gól, tím to celé odšpuntuje. Myslím, že je to otázka jednoho dvou zápasů, než se rozstřílí,“ prohlásil po střetu se Severočechy hlavní trenér Letenských Václav Jílek.

Na vytáhlém útočníkovi visí enormní pozornost už z toho pohledu, že při zdravotních problémech Martina Frýdka a Costy plní roli kapitána. Tím se tlak ještě prohlubuje, od Kozáka se zkrátka očekává hodně. Aby ne, rodák z Brumova je někdejším nejlepším střelcem Evropské ligy. „Kozák se dosud nechytil, očekávání nenaplňuje. Co všechno už spálil... Hroťáci jsou na hřišti, aby pálili. Jenže to se jim nedařilo ani v přípravě,“ upozorňuje expert deníku Sport Miroslav Koubek.

Ano, útočníci jsou primárně hodnoceni podle střelecké potence. Z tohoto pohledu je zatím Kozákův přínos silně nedostatečný. „Kdyby dal ve dvou zápasech své vyložené šance, měl by dneska už pět gólů. Je vidět, že moc chce, a kolikrát je to na škodu. V Liberci tyhle situace proměňoval. Je kapitán, je na něho tlak, možná by měl trochu zvolnit a pak mu to tam začne padat,“ míní expert deníku Sport Martin Jiránek.