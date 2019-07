Koller: Slavia potřebuje zabijáka, Stancia si chystá. Rada má pravdu | iSport.cz

Video k článku Slavia - Olomouc: Domácí fanoušci zakouřili Eden, světlice házeli i do kotle hostí VŠECHNA VIDEA ZDE

Když zmiňujete těsné výsledky největších adeptů na titul, není domácí výhra 1:0 nad Olomoucí pro mistrovskou Slavii málo?

„Má to objektivní příčiny. Slávistům se přes léto rozpadla stoperská dvojice, odešel i produktivní záložník Stoch. Tým si po změnách znovu postupně sedá. Navíc Olomouc dokázala statečně vzdorovat: břevno, tyč z penalty a další šance. Slavia mohla být ve finále ráda, že to urvala aspoň na 1:0.“

Nečekal jste po úvodním gólu už v šesté minutě vyšší rozdíl ve skóre?

„Možná ano: pokud dá favorit brzy gól, může to outsidera nalomit. To se však v tomhle případě nestalo – i díky tomu, že Olomouc nehrála v Edenu odevzdaně.“

Jak moc nové slávistické stoperské dvojici Ondřej Kúdela & David Hovorka pomůže druhá nula během tří zápasů?

„Je to pro ně povzbuzující a pomáhá jim to čelit tlaku, pod kterým jsou od začátku sezony. Nemají to jednoduché, všichni je automaticky srovnávají s tandemem Ngadeu, Deli. Dvě čistá konta z prvních tří ligových kol jsou dobrý základ, Kúdelovi s Hovorkou to dodá sebevědomí do další práce.“

Stancia si Trpišovský připravuje na velké zápasy

Čistě hypoteticky: kdyby to bylo na vás, sázel byste dál jen na ně dva, nebo byste ještě nějakého stopera přivedl?

„Rozhodně bych neseděl s rukama v klíně a intenzivně se po někom rozhlížel. Slávisty čekají bitvy o Ligu mistrů a je pro ně nutnost, aby sehnali dalšího prvotřídního stopera. Kromě Kúdely s Hovorkou sice ještě mají Frydrycha s Králem, ale ti jsou pro mě spíš na zalepení sestavy pro českou ligu.