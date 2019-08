"Český Maldini" o klubismu, partě i Brücknerovi. Jiná doba, kdo ho stíhá? | iSport.cz

Upřímně říká, že v současné době by asi tak dlouhé angažmá nezažil. „Kdybych teď byl mladý a hrál kvalitně jako předtím, za rok jsem pryč,“ myslí si Oldřich Machala. „Český Maldini“ sice 25 sezon jako italský idol v jednom dresu nezažil, ale i patnáct ligových ročníků se Sigmou je obdivuhodných. Zároveň se však nebojí pokárat hráče za přístup, kvůli kterému jim tolik startů nepřibývá.

Prozradíte recept, jak člověk přijde k 414 ligovým zápasům v dresu jediného klubu?

„V první řadě vám musí držet zdraví, já za celou kariéru neprodělal vážnější zranění. Pak samozřejmě musíte mít štěstí na trenéry, což jsem díky Karlu Brücknerovi nebo Leoši Kalvodovi měl. A v neposlední řadě musíte mít stabilní výkonnost.“

Zní to pohodově, ale je mi jasné, že to tak vždycky nebylo...

„Uměl jsem hodně věcí překousnout, taková vlastnost mi u mladých hráčů chybí. Kolikrát jsem měl teplotu, natažený nebo dokonce natržený sval, ale zápas jsem odehrál a pak jsem třeba celý týden regeneroval ve vaně. A pak zase. Přišlo mi to normální, ale jak dnes vidím, když sám trénuju, bylo to asi výjimečné. Teď je to spíš naopak.“

Proto jste v devadesátých letech odehrál 174 celých duelů v řadě?

„Asi ano. Pocházím z Bruntálska, což je tvrdý kraj. Měl jsem trošku jiné dětství, s bráchou jsme přišli o oba rodiče, takže jsme se museli starat sami o sebe. V životě jsem nikdy nedostal nic zadarmo. Pozor, ani v Sigmě potom ne! Jednu dobu chtělo vedení, ať už skončím, pak mě zase přemlouvalo, ať pokračuju... Občas to bylo zajímavé.“

Po dvou stovkách utkání v Olomouci jste odešel do Německa. Dřív jste nemohl zamířit jinam? Třeba do Sparty, Slavie, jako je tomu dnes?

„Nešlo to, protože byl komunismus. (úsměv) Byl jsem rád, že jsem odešel v roce 1991 s Romanem Sedláčkem do Hansy Rostock. Sešli jsme se tam ve třech i s Frantou Strakou, ale nebylo to ono, protože mohli hrát jen dva cizinci. Zažádal jsem o německé občanství, nakonec to nevyšlo. Tak jsem odešel do druholigového Oldenburgu, kde to bylo fantastické.