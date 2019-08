Produktivní Kanga táhne Spartu. V čem se změnil a kde má ještě mouchy? | iSport.cz

První rok a půl ve Spartě se v jeho případě nesl spíše ve stínu toho, co na hřišti vyvedl nebo s kým se poštěkal. Ano, v minulé sezoně sice nastřílel úctyhodných jedenáct ligových branek, ale zároveň patřil k nejvíce trestaným hráčům, když kvůli 12 žlutým a jedné červené kartě stihl odehrát pouze 20 utkání. Z celkové porce 35 duelů včetně nadstavby tak chyběl ve více než třetině střetnutí, pouze dvakrát nehrál z důvodu, že proseděl utkání na lavičce náhradníků.

Po průšvihu v prvním kole nové sezony se Slováckem (0:2), kdy svou ztrátou a nedobrým návratem zavinil první gól v síti Letenských, to nyní vypadá, že do ročníku 2019/2020 vstoupil přeci jen ten správný Kanga. Gabonský středopolař hýří na hřišti aktivitou, většina akcí Sparty jde přes něj, a ačkoliv to kluby vědí a snaží se ho hlídat, dokáže se prosazovat a rozdává jeden pas za druhým. Neodradí ho ani to, že patří k nejvíce faulovaným hráčům.

„Ukazuje, že když plní naše zadání, je týmu prospěšný. To znamená, když se pohybuje nad první řadou hráčů soupeře, hraje rychle, nesbíhá hluboko ke stoperům pro míče,“ uvedl směrem ke Kangovi kouč Sparty Václav Jílek, který si ale zároveň uvědomuje, že jeho hra má stále i určité mouchy.

„Právě sbíhání je problém, na který soupeři čekají a snaží se ho využít napadáním. Zároveň jsme v zápase s Příbramí špatně bránili ve středu hřiště, soupeř měl dost prostoru a často nás přečísloval. To jsou věci, na které středoví hráči, ať už jde právě o Kangu, Trávníka či Haška, musejí reagovat. Tam nás čeká hodně práce,“ tvrdí Jílek.

Sparta - Příbram: Kanga sice přibrzdil, penaltu ale proměnil - 2:0!

Směrem dopředu ale Kanga válí. Řeč čísel mluví jasně. Čtyři zápasy, čtyři góly, dvě asistence. Podíl na šesti z celkových sedmi sparťanských branek z něj rázem dělá nejproduktivnějšího hráče FORTUNA:LIGY. Důležitým faktorem Kangovy hry v nové sezoně je také to, že se výrazně uklidnil. Vždyť za stejnou porci kol měl v předešlém ročníku na kontě už tři žluté karty, nyní žádnou.

„Je to pro nás důležitý hráč. Má velkou kvalitu. Vidím u něj hodně změn, hlavně, že chce pracovat pro mužstvo. Když ztratí míč, snaží se sprintovat směrem dozadu, i když občas je to málo, ale snaží se. Já jako kapitán se na něj snažím neustále působit, a to nejen na hřišti, ale i mimo něj,“ řekl k proměně Kangy sparťan Costa.

Osmadvacetiletý Gaboňan naposledy ukázal své kvality proti Příbrami, kdy se výrazně podepsal pod tříbodový zisk Letenských. „Věděli jsme, že má Příbram dobrý tým a že se na zápas musíme dobře koncentrovat. Podle toho jsme k tomu také přistoupili a zápas zvládli. Pozitivní je i to, že jsem vstřelil dvě branky, což je dobré pro moje sebevědomí,“ uvedl pro klubový web Guélor Kanga.

Ten nejprve ve 28. minutě našel z rohu přesně hlavu Costy, který o břevno otevřel skóre zápasu. V 39. minutě si pak postavil míč na značku pokutového kopu a v naprostém klidu poslal míč přesně k tyči – 2:0. A to, v jaké pohodě hraje, potvrdil v 79. minutě, kdy na sebe vzal zodpovědnost i při druhé penaltě Letenských. Výsledek? Umístěná střela k pravé tyči příbramské branky, zvýšení náskoku na 3:0 a navrch oslavné salto.

„Před druhou penaltou jsem nervózní nebyl, vždycky si věřím. Skoro každý den po tréninku si penalty spolu s brankáři procvičuji. Proto jsem před druhou penaltou nepanikařil a věřil, že ji proměním,“ konstatoval Gaboňan, který doufá, že výhra 3:0 byla důležitá i vzhledem k čtvrteční bitvě s Trabzonsporem: „Čeká nás zápas o Evropskou ligu a takto vysoké vítězství nám určitě pomůže. Všichni jsme dobře pracovali, ale ve čtvrtek musíme pracovat ještě více. Musíme pro postup udělat všechno.“

