Pět tváří má jména. Policie identifikuje výtržníky ze Slavie, hrozí jim dva roky | iSport.cz

Pyrotechniku na stadionu použilo 28. července v závěru duelu 3. ligového kola mezi Slavií a Olomoucí několik slávistických fanoušků. „Z kamerových záznamů je zřejmé, že celkem deset mužů na tribuně Jih v sektoru domácích použilo pyrotechniku, a to tím způsobem, že ji zapálili a následně ji házeli do vedlejšího sektoru hostí,“ uvedla Kropáčová.

Výtržníci tím ohrozili návštěvníky v sektoru hostů, i ve svém vlastním. Na tribunách přitom zápasu přihlíželi i rodiče s malými dětmi. "V okamžiku zapálení světlic vznikla v tomto sektoru panika a lidé se z místa snažili dostat co nejrychleji pryč," popsala policejní mluvčí. Dodala, že jen díky tomu, že nebyl sektor plně obsazen, našla většina z diváků poměrně rychlou únikovou cestu.

Kriminalisté už v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví. Pachatelům hrozí dvouletý trest.

Kvůli počínání části fanoušků při utkání s Olomoucí už dostala Slavia od disciplinární komise trest uzavření celého stadionu v Edenu na příští ligový zápas s Libercem. Slavia po incidentu přijala nový návštěvní řád, který umožní udělit při vážných prohřešcích doživotní zákaz vstupu do Edenu.

„Ti ‚frajeři,‘ co si hodili, to budou mít hodně drahé. Škoda půjde do milionů a klub ji bude vymáhat. A jsem si jist, že je policie a bezpečnost klubu dříve nebo později dostane,“ napsal na twitteru Jaroslav Tvrdík.