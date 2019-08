Vrba: Jeden z nejhorších výkonů. Dva roky píšete, jak máme staré mužstvo | iSport.cz

Jak se kouše prohra 0:2?

„Hodnotí se mi to velice těžce, byl to naprosto zasloužený výsledek. Slovácko tady hrálo velice dobře, my jsme v prvním poločase předvedli jeden z nejhorších výkonů za mého působení v Plzni. Přičinil se o to i soupeř, který nás dobře napadal, chodil do brejků. V prvním poločase nás potrestal ze situace, kdy byl důraznější a zaslouženě vedl. O přestávce jsme to prostřídali, chtěli jsme hru zjednodušit, ale k ničemu to nevedlo. Možná jsme měli víc ze hry, ale Slovácko si počkalo na příležitost a dalo druhý gól. Tím zápas rozhodlo."

Nelitujete toho, že jste udělal v sestavě oproti utkání s Antverpami sedm změn?

„Na tohle si počkám ve čtvrtek."

Dal jste šanci novým hráčům, proč odehráli tak špatný první poločas?

„Já nevím, proč to tak bylo. V sestavě bylo víc změn, než obvykle. Víme, že nás ve čtvrtek čeká důležité utkání, zátěž jsme chtěli dát celému kádru, který tady v Plzni je. Na druhou stranu nám to ukázalo spousty věcí."

Co konkrétně?

„Nakonec stejně zjistíte, že můžete hrát se třinácti, čtrnácti hráči, i když si to někdo nemyslí. Třeba Slovácko hraje s dvanácti, třinácti lidmi a vyhovuje jim to. U nás je teď zápasová zátěž samozřejmě úplně jiná, hrajeme kvalifikace v Evropě, do toho máme cestování a pro hráče je to složitější. Na to musí být kádr širší, ale je otázka, zda jsme schopni zápasy zvládnout."

Nechyběl na hřišti fotbalista, který by strhl ostatní?

„Máte pravdu, co vám k tomu mám povědět... Určitě nám chyběli zkušení hráči, kteří, když se láme chleba, většinou pomůžou."

Byla některá změna v sestavě vynucena zdravotním stavem hráčů?

„Ne, bylo to jen kvůli šetření."

Co říkáte na výkon Milana Petežely? A v nadsázce nelitujete, že jste ho nechali odejít z Plzně?

„Vy se mi líbíte. Dva roky píšete, jak máme staré mužstvo, pak máme litovat toho, že staršího hráče pustíme... Ale k jeho výkonu v zápase. Milan odvedl to, co odváděl po celou dobu, když byl v Plzni. Odehrál velice dobré utkání."

Neprojevuje se na formě hráčů krátká příprava, o čemž mluvil v sobotu trenér Slavie Jindřich Trpišovský?

„K tomu se nebudu vyjadřovat."

Vše o Plzni čtěte ZDE>>>

SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 0:2. Senzační ztráta favorita, domácí potrápil Petržela

Plzeň - Slovácko: Předčasná radost Krmenčíka, domácí pálili z ofsajdu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Plzeň - Slovácko: Zajíc naservíroval míč Šašinkovi. Ten se nemýlil a hosté vedou 1:0

Plzeň - Slovácko: Hořava se proháčkoval mezi beky, pak ale mířil nepřesně