Opavu namíchla červená pro Jurečku. Trenér: Bylo to přísné vyloučení | iSport.cz

Proč šel Václav Jurečka předčasně z placu? Nelíbilo se mu, že rozhodčí Jana Adámková na něj neodpískala faul po souboji s Janem Krobem, a za protesty schytal druhou žlutou kartu. „Vyloučení ovlivnilo zápas,“ zklamaně ucedil opavský trenér Ivan Kopecký, jehož tým prohrál potřetí za sebou.

Červená karta pro Jurečku kouče pořádně namíchla, vášnivě o ní po zápase diskutoval s opavským generálním manažerem Aloisem Grussmannem. „Bylo to přísné,“ zuřil Kopecký.

První poločas byl v Jablonci spíš zahřívací, to nejdůležitější se stalo až po Jurečkově vyloučení v 52. minutě. Teprve pak padly všechny tři góly a hrál se zajímavý fotbal: Opava se ani v deseti nevzdala a cestu za vítězstvím hostitelům hodně ztížila.

„Když sudí nepískne faul a hráč jí neřekne žádné sprosté slovo, normálně se vyjádří, tak to musí brát. Píská mužský fotbal, musí se s tím smířit,“ uvedl na adresu Adámkové opavský záložník Pavel Zavadil. „Nechtěl bych brečet nebo si stěžovat, ale tohle se s námi vleče už od prvního kola. Kdybych řekl pravdu, jak to je a jak to asi všichni v Opavě víme, byl bych někde na pranýři. Když se na to každý podívá od prvního kola, dovede si udělat úsudek.“

Opava i v oslabení díky nádhernému gólu Zavadila dokázala vyrovnat, ale dvacet minut před koncem rozhodl o vítězství Jablonce další krásnou trefou Jan Matoušek. „Když píská chlap, můžete mu možná říct trochu víc. Hráč by ale měl být zticha, ať píská kdokoliv. Kdyby do toho každý mluvil a nadával, za chvíli by se hrálo sedm na sedm,“ bránil Matoušek sudí Adámkovou.

„Když hrajete přesilovku, je to zrádné. Už jsem zažil zápasy, které můj tým po vyloučení soupeře prohrál,“ poznamenal jablonecký trenér Petr Rada. „Soupeř v deseti nemá co ztratit, Opava na to spoléhala. Bylo to o trpělivosti, hráčům jsem za ni po zápase poděkoval. Tyhle tři body pro mě znamenají všechno.“

SESTŘIH: Jablonec - Opava 2:1. Výhru jistil Matoušek, hostům nepomohl vyloučený Jurečka

