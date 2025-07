Fotbalové přestupy ONLINE: Ancelotti novým trenérem Botafoga, mladík ze Slavie do Košic

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský přiznal, že pro nadcházející sezonu nepočítá s levým obráncem El Hadjim Malickem Dioufem. O dvacetiletého Senegalce se zajímají kluby z věhlasných soutěží a podle kouče Pražanů je jen otázkou času, kdy dojde k přestupu. Trpišovského citoval klubový web po výhře 1:0 nad BW Linec na soustředění v Rakousku. „(Situace) je pořád stejná. Všichni tušíme, že k přestupu dojde, je to otázka času. Malick má individuální program, nechceme, aby se něco stalo. Je to hráč, který má mimořádnou kvalitu, bude ji mít do budoucna. Je potřeba, aby požadavky Slavie byly uspokojené. Bereme to tak, že jsme bez něj,“ uvedl Trpišovský.