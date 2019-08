Budínský po dvou minutách na hřišti rozčísl drama: Šel jsem tam naslepo | iSport.cz

Našel si ideální prostor za obránci Sparty, kam dopadl míč po centru Murise Mešanoviče, odkud balón neomylně poslal za záda hostujícího gólmana Florina Nity. Lukáš Budínský tak rozhodl v parádní atmosféře o výhře Mladé Boleslavi 4:3.

V hodně divokém utkání jste dokázali porazit Spartu, jak utkání hodnotíte?

„Byl to zápas se šťastným koncem pro nás. Dostali jsme v utkání zbytečné góly ze standardních situací, ale naštěstí jsme i tak vyhráli. Jsme všichni velmi spokojení.“

Váš spoluhráč Muris Mešanovič zápas doslova opanoval. Připsal si bilanci 3+1. Co jste na jeho výkon říkal?

„K tomu snad ani není co říct. Dal hattrick a byl to jednoznačně muž zápasu. Podal fantastický výkon.“

Mladá Boleslav - Sparta: Matějovský krásně našel Mešanoviče a ten nedal Nitovi šanci, 2:1

V nastaveném čase to byl právě on, kdo vám přihrál na rozhodující branku. Očekával jste, že míč pošle do vašeho prostoru?

„Popravdě jsem tam šel úplně naslepo a jen jsem doufal, že by tam někam mohl míč kopnout. Naštěstí mě to trefilo a dal jsem z toho gól.“

Je výhra nad Spartou dobrým odrazovým můstkem pro čtvrteční odvetu Evropské ligy proti FCSB?

„Určitě ano. Dobře jsme se na ten zápas naladili a je jen potřeba to ve čtvrtek potvrdit a urvat před svými fanoušky postup do dalšího fáze.“

