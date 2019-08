Liga očima fanoušků: Pěší fotbal Plzně? Hnus. Prázdný Eden ztrestal všechny | iSport.cz

Dohrou za incident fanoušků Slavie, kteří hodili do kotle hostí pyrotechniku, byl v pátém kole FORTUNA:LIGY prázdný stadion. Václav Jílek před zápasem s Boleslaví podle fanoušků necitlivě zasáhl do sestavy Sparty, plzeňský fotbal příznivce trápí, ale pořád věří, a na Bohemians se řeší absence videa, která z ligy dělá nerovnocennou soutěž.

Čest královně Viktorce, pyro do hlediště patří!!! Ale jen bezpečné. KOVI. 51 LET, PODNIKATEL

Ve čtvrtek jsou na nás nachystané Antverpy, a tak děsivě jsme snad dvakrát po sobě nikdy nehráli. Tak po tom slabším čtvrtku a tragické neděli se snad do bahna níž neponoříme. Veškerou naději k tomu upínám, držím palce a věřím… Tak nám odešel opět jeden fanoušek, věk 36 let, zbytečně a tragicky. Bohužel, narazil na debila… R.I.P. Víťa Kulhánek.

Máme vepředu dva dlouhány a necentrujeme, a když už ano, souboj nevyhrajeme. Naprosto nikdo nehrál ani standard, a to máme prý super kádr. Každý, kdo se téhle prasárny účastnil jako divák, by měl příště u vstupu obdržet poukaz na nápoj zdarma, jako omluvu od těch pánů na hřišti. Jedinou výhodu vidím v tom, že facka nás snad probere.

Ne, pánové, takhle by to nešlo. Nejde si zvyknout na takovéhle výkony. Hele, když vás to nebaví, řekněte to rovnou a já se půjdu podívat někam, kde do toho dají aspoň srdce. Tohle byl hnus, velebnosti. Takovéhle tempo bych snad zvládl i já. Pěší fotbal.

Nemůžu se zbavit pocitu, že jsme na tom špatně fyzicky. Chybí také výbušnost. Jinak jsem moc rád, že to Kozák konečně zlomil, a zvědavý, co udělá s Kangou a vzájemnými vztahy s trenérem jeho brzké (pro mě nepochopitelné) stažení ze hry, které nesl očividně nelibě.

Jako bych ten černý čtvrtek v pohárech přivolal. Jsou to sice první zápasy, ale… Mrzí to, hráli jsme totiž opravdu dobře, ovšem posledních deset minut zápas s Trabzonsporem znehodnotilo. Podle mého názoru jsme odešli fyzicky, výsledek 2:2 je pro odvetu velký problém. Trávník a Tetteh od 70. minuty tahali nohy. Ale hráli jsme dobře, proto mě překvapilo, že trenér sáhl do sestavy.

Ale co čekat od organizace, která reprezentuje zemi s třináctým klubovým koeficientem, ale s příjmy za televizní práva by se nevešla ani do první dvacítky. Jsou to taková vysílací práva, že si nikdo nemůže ani pustit góly z uplynulé sezony. Přesně takhle si to pánové na svazu chtějí pytlíkovat a je jedno, jestli je tam Pelta, Malík či Svoboda, hlavně že jim do toho nikdo nemluví. A můžou si do toho jet svůj business třeba s vínem na stadiony. Raději poukazují na fanoušky než na sebe. A bohužel, velké kluby mlčí, protože mají strach. Jenže člověk se jim nemůže divit, ony jsou první na ráně.

Slavia odehrála domácí utkání s Libercem bez diváků, ale naštěstí úspěšně. Přesně takhle si pan Baček a další nejspíše představují ideální ligu, bez fanoušků… Zavřeným stadionem pan Baček potrestal nejen klub, ale i fanoušky a sponzory. Co se týče fanoušků, tak jich potrestal víc než 16 000 na stadionu, ale i všechny ostatní u televize, co trpěli nulovou atmosféru.

Další smutný pohled, pro mnohé, bylo vidět na lávce sedět Baryho. Smolič dává góly a bojuje. Ale fanoušci chtějí a zaslouží si vidět i Baryho na hřišti. To, že má týmu co dát, ukázal jednoznačně proti Teplicím. Čeká nás Sparta, kterou jsme se současným kádrem schopni i porazit. Je třeba ji ukopat, uválčit, zesměšnit – prostě cokoliv pro body. DAVID LIVEČ. 37 LET, VEDOUCÍ PRODEJE

S Bohemkou jsme konečně viděli ofenzivní fotbal. Obě lajny zahrály výborně. Azevedo snad nadobro zavřel ústa těm, kteří ho před sezonou za roční anabázi v Paříži do Baníku nechtěli. Byla to pěkná fotbalová sobota.

BOHEMIANS PRAHA 1905: Fotbal ano, video ne

Baník - Bohemians: Šindelář otáčí na 2:1! Ale těžko říct, jestli byl míč průkazně za čarou

Je zbytečné plakat nad rozlitým mlékem, navíc od toho jsou nedaleko nás jiní, ale pozastavit se je někdy třeba. V Ostravě se hrálo velmi solidní utkání, které muselo bavit úplně všechny i přes to, že na body nám to nakonec nestačilo.

Zamrzí to, protože Baník rozhodně nebyl neporazitelný, bohužel střed naší obrany byl totální průchoďák. Po utkání se tradičně místo fajn fotbalu řeší sudí, tentokrát ten u videa. Ano, u toho videa, které na zápase nebylo. Předně říkám, Šindelář dal gól, jsem si tím skoro jistý, neboť brankář seděl na lajně a míč vyrážel v evidentním záklonu. Dokonce si troufnu tvrdit, že ani video by situaci nerozřešilo, ale mohlo by a to je to, co mi vadí – neférové podmínky pro jednotlivé týmy.

Video na čtyřech stadionech je fajn, ale je to málo a vytváří to nerovnost. Zkušební období máme za sebou, víme, že to tak nějak funguje, tak to pojďte na FAČRu dotáhnout, ať jsou si alespoň v něčem všechny týmy rovny.

Klokani bojují!



VÍT LUKEŠ. 27 LET, ŽIVNOSTNÍK