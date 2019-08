Hašek: Žádný gól pro mě není snadný. Popsal klíč k úspěchu Sparty | iSport.cz

Důležitá výhra po dvou porážkách za sebou?

„Myslím si, že můžeme být spokojeni. Vyhráli jsme, vstřelili dva góly a hlavně po dobrém výkonu. Nebylo to ale vůbec jednoduché. Před třemi dny jsme hráli, měli jsme dost cestování, málo spánku, do toho zklamání z vyřazení z Evropské ligy. I proto byla v šatně velká radost za to, jak jsme zápas s Baníkem zvládli.“

Vy jste utkání rozhodl dvěma góly, který byl pro vás snazší?

„Zatím jsem v lize moc branek nedal, takže pro mě není snadný žádný. Každého si ohromně vážím. Když to ale porovnám s tím první ve Spartě, který jsem vstřelil Karviné, tak ty proti Baníku byly sladší. Byly vítězné. Proti Karviné jsem jen snižoval v 88. minutě na 1:3. To už nemá takovou hodnotu. Ten hlavou ani nevím, jak to tam zapadlo. Dostal jsem se do velkého úhlu, nevěděl jsem, jestli to letí do branky. Když jsem viděl, že jo, tak se mi ohromně ulevilo a měl jsem velkou radost.“

Mohl být i hattrick, že?

„Ano, mohl, ale Bůďa (Viktor Budinský, brankář Baníku) mě dobře vystál. Je to škoda, ale já jsem vděčnej i za dva góly.“

Co se muselo změnit, aby po zápasech, kdy jste měli problémy v defenzivě, dokážete odehrát utkání s Baníkem s čistým kontem?

„To nevím. Nerad bych se do toho pouštěl, detaily si asi radši nechám pro sebe. Myslím si, že principiálně základem k úspěchu je, abychom se tím fotbalem bavili a zároveň dokázali i tvrdě pracovat. Jen bavit se, nebo jen dřít, to se nedá. Fotbal je stále tvůrčí sport, a když se na hřišti necítíte dobře, nemůžete podat kvalitní výkon. Takže tvrdá práce a uvolněná mysl.“

Jak vyháníte myšlenky na nepovedené zápasy?

„Těžko budu moct mluvit za ostatní. Já to mám tak, že si zápas rozebereme s trenérem, podíváme se na video, poučím se z chyb a tím to pro mě končí. Kdybychom se měli zabývat každý předešlým zápasem, tedy být buď v obrovské euforii či depresi z předešlé porážky, to by moc dobré nebylo. Je důležité uzavřít, co bylo a soustředit se na to, co je teď.“

Nejproduktivnější hráč Sparty Guélor Kanga strávil celý zápas na lavičce. Vy jste hrál nově ve středu s Georgesem Mandjeckem a Michalem Trávníkem. Jak se vám hrálo a je to rozdíl, když je Kanga na hřišti a když není?

„Nezlobte se, to nebudu hodnotit.“

