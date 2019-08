Vrba v Plzni. Může to ještě ustát? Už se však rojí jména možných nástupců | iSport.cz

Vidět Teplice a zemřít, to v případě Pavla Vrby neplatilo. Zatímco jeho předchůdci Miroslav Koubek a Roman Pivarník se kdysi po remízách se žlutomodrými z Plzně okamžitě pakovali, Vrba nedělní plichtu na Stínadlech přečkal bez úhony.

Zatím.

„Vedení Plzně je s posledními výsledky i výkony týmu hrubě nespokojeno a Vrbovo odvolání je určitě horké téma. Jenže zatím za něj nemají vhodnou náhradu,“ řekl deníku Sport dobře informovaný zdroj.

K důležité změně ve sportovním úseku klubu nicméně došlo, v pátek ukončil po vzájemné dohodě své dlouholeté působení v Plzni zkušený sportovní manažer František Mysliveček.

„To mohu potvrdit. Víc to komentovat nebudeme,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Důvodem Myslivečkova odchodu jsou podle informací deníku Sport neshody ohledně přestupové politiky, Vrby se podle všeho netýkaly.

Český vicemistr zabředl po slibném úvodu do sezony do herní i výsledkové krize. Nejprve vypadl z Champions League s Olympiakosem, nezvládl pak ani opravný pokus o Evropskou ligu proti Antverpám. A v domácí soutěži ztratil ve všech třech posledních zápasech, takže má po šesti kolech na vedoucí Slavii už manko pěti bodů. V Teplicích (1:1) podal tým zvláště po přestávce naprosto žalostný výkon, to všechno jsou okolnosti, za kterých v minulosti padaly ve Štruncových sadech trenérské hlavy. Proto se ve fotbalovém zákulisí rojí