V Plzni skončil sportovní ředitel Mysliveček, nahradil ho Psotka | iSport.cz

Základní sestava Plzně do odvetného utkání předkola Evropské ligy proti Antverpám • Pavel Mazáč / Sport

Michael Krmenčík parádní hlavičkou přidává svůj druhý gól do brány Antverp • Pavel Mazáč / Sport

Gól Antverp ze 113. minuty hry zavřel Plzni bránu do Evropy • Pavel Mazáč / Sport

Pavel Vrba nezažívá na lavičce Plzně to nejsnazší období • Pavel Mazáč (Sport)

Bídný vstup Plzně do sezony už má první oběť. Nejde však o nikoho z hráčů ani trenéra Pavla Vrbu. V pátek v klubu po vzájemné dohodě skončil dlouholetý sportovní ředitel František Mysliveček, který zastával i pozici hlavního skauta. „Můžu to potvrdit. Víc to komentovat nebudeme,“ uvedl pro iSport.cz tiskový mluvčí Václav Hanzlík. Jeho místo už zaujal Zdeněk Psotka, bývalý trenér Olomouce.