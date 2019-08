Komise to rozhodčím ztížila. Tahle parta už důvěru nezíská, tvrdí Příhoda | iSport.cz

Nominace sudích na poslední zápas Sparty vzbudila velké pozdvižení. Jak takový krok čtete?

„Jsem rád, že se na to ptáte, protože to je za mě úplně nejdůležitější moment, který celý ten pro fotbal špatný příběh odstartoval. Pokud totiž chcete zvyšovat důvěru v rozhodcovství, tak přece takovouto věc nikdy nemůžete udělat.“

A když ji komise přesto udělá…

„Tak buď o důvěru nebojuje, anebo jim je to jedno. Není přece možné nasadit chybující rozhodčí hned do dalšího zápasu toho samého klubu. To pochopit nedovedu. A upřímně – pro to také žádné rozumné vysvětlení není. Vždyť tím dostali do problémů jak fotbal jako celek, tak i kluky, co pak šli na hrací plochu.“

Ano – obě strany byly přesvědčeny, že nominace proběhla s nějakým záměrem. Pavel Hoftych dokonce vyzýval k tomu, aby se na rozhodčí vytvořil tlak. Jak se pak sudí cítí?

„Zápas Sparty či Slavie v Liberci je sám o sobě složitý. Několikrát jsem ho pískal a rozdal žluté i červené karty. Musíte to držet od první minuty. A když ještě nominací vytvoříte takovouto atmosféru, je to o to těžší. Rozhodčí to neomlouvá, ale komise jim to ještě ztížila.“

Mohou předzápasová vyjádření výkon rozhodčích ovlivnit?

„Vliv to na ně má určitě. A víte, co mě napadá? Kdyby komise rozhodčích fungovala jinak, tak bych možná dnes ještě běhal po trávníku já nebo i Honza Jílek. A mohli jsme právě s takto složitými zápasy pomoct. Jenže mně už v takové atmosféře pískat nedávalo smysl.“

Liberec - Sparta: Sudí Julínek přezkoumává penaltu pro Liberec, vidí přitom průkazný záběr

Co jste říkal na nejkontroverznější moment zápasu v Liberci, tedy penaltu proti Spartě?

„Za mě to pokutový kop jednoznačně není. Ještě pochopím, že rozhodčí na hřišti by to mohl v první chvíli tak vyhodnotit. Ale pokud se kouknete na záběry, které měl k dispozici VAR, je jasné, že Hanousek nefauloval. Byl tam naopak nedovolený zákrok Malinského.“

Chápete pak, proč VAR zval Julínka k monitoru?

„Nerozumím tomu. Vstupy VAR do zápasů FORTUNA:LIGY jsou pro mě nyní vůbec dost špatně čitelné. Za poslední rok se zhruba třikrát změnily parametry, do čeho má video zasahovat. Nejdřív méně, pak víc, pak zase méně. Obávám se, že tomu teď rozumí málokdo a i video ztrácí důvěru u lidí, což je velká škoda. Až tahle parta jednou skončí, dá to hodně práce důvěru ve video i v rozhodčí obecně zase obnovit.“

Partou myslíte komisi rozhodčích?

„Víceméně. A obávám se, že důvěru nejen že nemá, ale už ji také ani nezíská. Jde o to, jestli jim to vadí a nakolik to vadí fotbalu jako takovému. Zarazilo mě například i to, že sudí po zápase v Liberci nepřišli do televize vysvětlit svá rozhodnutí. Mohou se mýlit, ale měli by se ke svým verdiktům postavit čelem. Fotbal se nedá dělat za zavřenými dveřmi.“

Trenér Jílek si stěžoval, že Sparta byla v poslední době poškozená opakovaně. Co si o tom myslíte?

„Pokud se podívám na poslední dva zápasy Sparty, kdy i komise rozhodčích posléze připustila, že sudí v nich čtyřikrát chybovali, tak docela chápu, že na to má takový pohled.“

