Vrba je rád za volnější program a vyjel na deník Sport: Nebudu se s vámi bavit | iSport.cz

Jak vítězný zápas s Příbramí hodnotíte?

„Myslím si, že jsme viděli zajímavej fotbal, protože obě mužstva se snažila hrát ofenzivně, byla spousta šancí. Byl to zápas nahoru dolů z obou dvou stran. My jsme měli asi víc šancí, ale bohužel jsme je v některých fázích neproměňovali, ale pak se k nám ke konci zápasu přiklonilo štěstí a do brány padl tečovaný balon. Jsem samozřejmě rád, že jsme ten zápas na horké půdě v Příbrami zvládli.“

Jak dlouho jste zvažoval nasazení Michaela Krmenčíka, který minule střídal kvůli svalovému zranění?

„Já totiž nevím, kde sbíráte furt informace. My jsme nikdy neřekli, že Krmenčík nebude hrát. My jsme pouze řekli, že Krmenčík měl nějaké svalové zranění a nikdo se k tomu dál nevyjadřoval. Nevím, kde jste brali informace, že hrát nebude. Kde jste na to přišli. Od chvíle, kdy se ukázalo, že to není tak vážné, jak jsme si v první fázi mysleli, jsem neuvažoval o tom, že bych ho nenasadil. Spíš jsme dělali všechno pro to, aby byl zdravotně v pořádku a od čtvrtka už normálně trénoval s mužstvem.“

Ale tahle informace už nikde nezazněla.

„Další nebyla. Ale taky nebyla ta, že nebude hrát.“

Oddechl jste si hodně, že to není nic vážného?

„Proč?“

Protože šlo o Michaela Krmenčíka, který byl dlouho zraněný.

„Jo, to jo, to jsem si oddechl.“

Bylo to pro vás osobně důležité vítězství?

„Proč? Pro mě je každé vítězství v Plzni důležité, jestli pro vás ne… Vy si myslíte, že není, ale je.“

SESTŘIH: Příbram - Plzeň 1:2. Hosté byli lepší, srdnatého soupeře zlomil až v závěru Kopic

Kvůli vaší pozici.

„Já nevím, jaká pozice. Vy máte svoje zdroje, já ty zdroje nemám, tak se ptejte jich, já se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat. Tak, jak se chová deník Sport, já bych se v životě nikdy nechoval, ale bohužel je to tak.“

Co tím konkrétně myslíte?

„To, jak se chováte, jak píšete, tak to myslím. Jestli se tak chcete chovat, tak se tak chovejte, ale nedávejte mi otázky. Nemůžu se k vám chovat fér, když vy se ke mně nechováte fér.“

Ale my nemůžeme za to, že…

(skočí do řeči) Nebudu se s vámi bavit. Máte ještě někdo další nějaké dotazy?“

Věříte, že jste rozjeli vítěznou šňůru?

„Máme osmé kolo, když k tomu přičtete čtyři pohárové zápasy, kdy se hrálo středa – neděle a ještě cestujete, není to autobusem dvě hodiny, měli jsme začátek soutěže velice náročnej. Čtu, jak jsme špatní, ale já si myslím, že jsme dojeli velice nabitý program, který jsme my, Mladá Boleslav a Sparta měli. Vidíte, že když máme klasicky jeden zápas za týden, i ten projev mužstva je podle mého názoru trošku jiný, než když hrajete devět zápasů v devětadvaceti dnech. A ještě navíc na začátku soutěže. Když pak nějaký zápas chcete šetřit hráče, což nám nevyšlo se Slováckem, najednou nás to mete a píše se to, co se píše. Ten program pro nás byl víceméně smrtelnej a bohužel to nedopadlo dobře v pohárech, což nás samozřejmě mrzí. To beru samozřejmě jako problém a za nic se neschovávám.“

Takže reprezentační pauzu vítáte?

„My hlavně vítáme, že hrajeme jednou za týden, to už není problém. Při dvou zápasech v týdnu nic neděláte, nic netrénujete, jen připravujete mužstvo na zápasy, a to je doopravdy strašně náročné. Možná tomu nevěříte, ale i když jsou hráči dobře trénovaní, prostě to tak je. Navíc jsme pod obrovským tlakem, protože všichni víme, že evropský pohár je pro nás strašně důležitý. A když nepostoupíte do skupiny, samozřejmě z toho v klubu nevládne žádná velká spokojenost. Ale to je jiný problém, který tady nechci moc otvírat.“

Jak vás potěšila reakce fanoušků, kteří skandovali vaše jméno?

„S fanoušky jsem nikdy problém neměl. Jsem rád, že mě mají rádi. Já je mám rád taky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34. Alvir Hosté: 22. Krmenčík, 82. J. Kopic Sestavy Domácí: Boháč – Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanović (89. Dramé) – Alvir, Jan Rezek (C), Soldát (85. Voltr), Ma. Zeman, Polidar – Michal Škoda. Hosté: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Kalvach, Hořava – J. Kopic, Al. Čermák (90. Pernica), J. Kovařík (71. Hloušek) – Krmenčík (78. Chorý). Náhradníci Domácí: Hájek, Jablonský, Voltr, Antwi, Nový, Dramé, Kočí Hosté: Kozáčik, Hloušek, Procházka, Beauguel, Chorý, Janošek, Pernica Karty Domácí: Ma. Zeman, Soldát, Jan Rezek, Šimek, Jan Rezek Hosté: Hořava, Al. Čermák, Kalvach, Řezník, Limberský, A. Hruška Rozhodčí Pavel Franěk. Asistenti: Zdeněk Dobrovolný, Zdeněk Koval. Čtvrtý rozhodčí: Jan Petřík. VAR: Ondřej Lerch. Asistent VAR: David Hock Stadion Na Litavce, Příbram Návštěva 5862 diváků

Příbram - Plzeň: Kopicův obstřel se s pomocí Soldátovy teče dostal do sítě! 2:1 pro hosty

Příbram - Plzeň: Chorý vyprovokoval Rezka, ten do něj strčil a po druhé žluté jde do sprch!

Příbram - Plzeň: Alvir se dostal mezi obránce a přesnou hlavičkou srovnal na 1:1!