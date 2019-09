SESTŘIH: Sparta - Olomouc 3:3. Zápas plný zvratů, zářil Plšek | iSport.cz

Sparta v hustém dešti soupeře zmáčkla a cítit byl hodně aktivní Kozák na hrotu. Už v osmé minutě přistrčil na opačnou stranu šestnáctky míč Plavšičovi a ten roztřásl břevnem. Pražané byli aktivnější a ve 20. minutě je poslal do vedení Kozák, který nadvakrát zblízka překonal brankáře Reichla a poprvé skóroval v domácím duelu na Letné.

SESTŘIH: Sparta - Olomouc 3:3. Bláznivé drama plné zvratů, domácí o výhru připravil Plšek

Stejně jako v předchozích zápasech však naprosto selhala sparťanská defenziva. Ve 28. minutě zapomněl Hašek na hranici šestnáctky na nabíhajícího hráče, přes kterého míč přešel nečekaně na Hálu a ten povedenou ranou prostřelil všechno, co mu stálo v cestě.

Domácí tým po inkasovaném gólu znervózněl, dvakrát se zkoumaly na videu možné fauly v olomouckém pokutovém území. Klíčové okamžiky první půle přišly po půlhodině hry. Nejprve po rohu Hašek napálil míč z 20 metrů do břevna a vzápětí si vybral tradiční hrubku stoper Štetina, kterému sklouzl míč po hlavě, vyslal do úniku Plška a ten chladnokrevně poslal Olomouc do vedení.

O přestávce přišla nad stadion další průtrž mračen, ale stav trávníku to nepoznamenalo. A Sparta se hned pustila do mohutné ofenzivy. V krátkém sledu měli obrovskou šanci Kanga a Hložek, který vzápětí přestřelil prázdnou branku, a Kozák a ve 49. minutě nastřelil tyč.

Vyrovnání ale přišlo už za tři minuty. Hložek dostal po rychlé kombinaci míč od Haška, udělal rychlou kličku a prostřelil brankáře Reichla. Po dalších pěti minutách už Sparta vedla, když se v den svých 29. narozenin prosadil nebráněný Kanga střelu uvnitř šestnáctky. Další branka Kozáka nebyla v 60. minutě uznána správně kvůli ofsajdu střelce.

Hosté mohli rychle odpovědět, po chybě Mandjecka a rychlém brejku ale také olomoucký Nešpor nastřelil břevno. Sparta dál zapomínala na obranu. Čtvrt hodiny před koncem po Faltově centru srovnal hlavou Plšek a s šesti brankami poskočil do čela tabulky střelců.

Olomouc remízu udržela a na Letné uspěla po předchozích čtyřech ligových porážkách za sebou. Sparta v osmi kolech inkasovala už 14 branek, horší obranu mají v sezoně nejvyšší soutěže jenom Bohemians 1905 s Opavou (16).

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. Kozák, 52. Hložek, 57. Kanga Hosté: 28. Hála, 36. Plšek, 75. Plšek Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek (46. L. Krejčí) – Mandjeck – Hložek (81. Tetteh), M. Hašek, Kanga, Plavšić (90+1. Graiciar) – Kozák (C). Hosté: Reichl – Hála, Beneš (C), Jemelka, Vepřek – Pilař, Plšek, Greššák (63. Zmrzlý), Houska, Falta (85. Štěrba) – Nešpor (76. Zahradníček). Náhradníci Domácí: Heča, Kaya, Krejčí, Trávník, Moberg Karlsson, Graiciar, Tetteh Hosté: Mandous, Látal, Štěrba, Zmrzlý, Yunis, Kerbr, Zahradníček Karty Domácí: Kanga, Kozák, Tetteh Hosté: Houska, Reichl Rozhodčí Proske – Caletka, Melichar Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč

Sparta - Olomouc: Nitův výlet o nervy! Šanci hostů zastavil až za půlící čarou

Sparta - Olomouc: Úplně volný Tetteh hlavičkoval mizerně a mimo bránu

Sparta - Olomouc: Pěknou kombinaci hostů zakončila slušná Houskova rána

Sparta - Olomouc: Plšek vrací úder! Na zadní tyči zakončil z ostrého úhlu, 3:3!

Sparta - Olomouc: Haškova střela z první protáhla Reichla

Sparta - Olomouc: Parádní dalekonosná Haškova rána, Reichl s problémy kryl

Sparta - Olomouc: Mandjeck vyslal Kozáka, který prostřelil Reichla! Ale už byl v ofsajdu

Sparta - Olomouc: Kozák před bránou promáchl míč, Hanckovy nůžky si Reichl pohlídal

Sparta - Olomouc: Kanga krásnou ranou otáčí na 3:2!

Sparta - Olomouc: Hložek si skvěle naběhl na Haškovu kolmici a srovnal na 2:2!

Sparta - Olomouc: Kanga sám před Reichlem! Ale selhal, stejně jako hned potom i Hložek

Sparta - Olomouc: Hložek přenášel míč před prázdnou bránu, ale skvěle zasáhl Jemelka

Sparta - Olomouc: Štetina vyrobil další šílenou hrubku, Plšek prostřelil Nitu – 1:2!

Sparta - Olomouc: Hašek se odhodlal k tvrdé ráně, zastavilo ji břevno

Sparta - Olomouc: Plavšič si seběhl ke střele, pokus si pokryl Reichl

Sparta - Olomouc: Úplně volný Hála po skvělé Faltově pobídce srovnává na 1:1!

Sparta - Olomouc: Kozák prolomil čekání na Letné a posílá domácí do vedení 1:0!