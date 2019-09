Opavská euforie! Gól Slavii v deseti. Co říká kapitán na protest fandů? | iSport.cz

„Tohle je euforie,“ popisoval vyrovnávací branku Jan Žídek. „Skoro celý zápas jsme hráli v deseti a ještě proti Slavii, což je těžké. Ale fyzicky jsme to zvládli, zaplaťpánbůh za ten bod.“

Věřili jste, že jste schopni i v deseti Slavii vzdorovat?

„Věřili jsme. Dokud to furt bylo 0:1, tak jsme věřili, že můžeme z nějaké standardky nebo situace dát gól. Což se nakonec povedlo. A myslím si, že takových pološancí jsme tam měli i víc. Šli jsme si za tím a jsem moc rád, že jsme ten bod dali.“

Svoji branku byste popsal jak?

„Trenér nás nutí, abychom to i my beci zavírali. Řekl jsem si, že už není na co čekat a šel jsem tam. Naštěstí to propadlo a už bylo jen na mně to trefit. Měl jsem trochu strach, protože takové kopy jsou těžké, ale zaplaťpánbůh.“

Ve 34 letech máte odehráno 29 ligových zápasů, první gól jste dal v minulé sezoně Teplicím. Kam budete řadit tuto trefu?

„Určitě výš než proti Teplicím. Ten byl sice první, ale nevedl k bodům. Teď je to navíc proti Slavii, která je v takové euforii! Klobouk dolů před ní, před tím co dokázala (v lize i pohárech). Ohromně si toho bodu vážíme.“

Jak důležitý byl výkon brankáře Šroma?

„Vojta nás podržel, měl skvělé zákroky. Pokud se chceme rovnat takovým týmům, tak brankář musí chytat nadstandardně. A Vojta byl suverénně náš nejlepší hráč.“

Dodatečné vyloučení Svozila jste viděl ze svého pohledu jak?

„Bylo tam několik soubojů Jardy (Svozila) s Júsufem. Byly tam asi dva tři souboje za těch dvacet metrů běhu, takže... Ptal jsme se rozhodčího a ten mi jasně řekl, že to je milionová červená. Neřekl jsem ani slovo. Pokud to viděl na videu, tak nebudu protestovat.“

Ve 35. minutě odešli z ochozů vaši fandové, kteří tím protestují proti krokům členů představenstva (Machovský, Drastík, Glončák). Jak jste to ze hřiště vnímal?

„Jo, člověk to určitě vnímá, když fanoušci, na které spoléháme a jsou našim dvanáctým hráčem, odejdou. To jsme trochu vnímali, ale to není náš boj. Fandové mají svůj boj, my to nebudeme odsuzovat, ani s tím souhlasit. To je jejich věc. Jsem rád, že druhý poločas už fandili a dovedli nás k bodu.“