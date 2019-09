Ligový Insider: Sparta ztratila jméno. Budoucnost je Lischka, ale chce to čas | iSport.cz

Sparťanský kouč Václav Jílek už v sezoně prostřídal šest stoperských dvojic, nejdéle pohromadě vydrželi Lukáš Štetina s Costou. Právě prvně jmenovaný však ze sestavy vypadl a vrátil se do ní až po třech utkáních při remíze s Olomoucí (3:3). A byl to on, kdo tentokrát sklidil nejvíce kritiky: neobratnou hlavičkou vyzval ke gólu Jakuba Plška. „Jeho první myšlenka asi byla, že chtěl hrát malou domů a v poslední moment si to rozmyslel,“ míní Jiránek.

O zkušeném slovenském stoperovi si nemyslí, že by na letenské angažmá neměl, ale uznává, že teď bude zaškatulkovaný jako nespolehlivý obránce. Omyly ovšem mají na svědomí i ostatní. V čem je chyba? „Přijde mi, že nejsou připraveni na to, že přijde ztráta míče,“ všímá si Jiránek. Nepřesných rozehrávek, z nichž jde soupeř do často smrtícího útoku, je při tom ve sparťanské hře k vidění dost.

Potíž může být i v tom, že letenští stopeři nepůsobí výrazným dojmem a nejde z nich strach. „Sparty se všichni báli. Ztratila jméno a je to znát na celém mužstvu,“ myslí si. Jak je možné, že se nedá na nikoho dlouhodobě spolehnout? „Jestli se nenajdou dva stopeři ze sedmi, kteří by podávali stabilní výkony, svědčí to o špatném výběru posil,“ soudí Jiránek.

Pomoci by mohlo nasazení Davida Lischky, jenž se zotavil z operace srdce a o víkendu nastoupil za béčko. „Lischka je budoucnost, možná se na něm dá stavět,“ souhlasí Jiránek. Nebyl by však pro to, aby trenér Václav Jílek v zoufalé situaci poslal dvaadvacetiletého stopera z Jablonce okamžitě na hřiště. „Myslím si, že je ještě hodně brzy,“ domnívá se.

