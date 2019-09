Baroš si rozmyslel odchod z Baníku. Klub chce Svozila, kde je problém? | iSport.cz

S týmem SFC začal trénovat obránce Martin Sus ze slovenské Seredi. Málo vytížený Milan Baroš uvažoval, že si na sklonku kariéry zlepší náladu jinde. Trenér Bohumil Páník ho v Baníku využívá jen v koncích ligových zápasů, což je legendě málo. I když se to pravděpodobně nezmění ani po repre pauze, sedmatřicetiletý útočník v Ostravě zůstane. Smlouvu má do konce sezony. Vyhodnotil si, že patří sem a fanoušci by jeho „útěk“ těžko nesli. Náladu by pak mohli obrátit proti klubu, kouči a vedení.

Zatímco Barošova pozice se nemění, obránce Jaroslav Svozil může mít brzy kariéru vzhůru nohama. Pětadvacetiletého stopera se pokouší Baník odlákat z Opavy. Předevčírem směřovala rokování k dohodě, jenže včera už se opět vrátila na začátek. „Teď to spíš vypadá, že k přestupu nedojde,“ popisuje jeden z lidí, zainteresovaných v celé záležitosti.

Problémem je přestupová suma. Slezský rival si cení opory až na 15 milionů korun a o moc slevit nehodlá. Baník by dal možná pět, šest, na což druhá strana rozhodně slyšet nebude. K průsečíku může dojít někde na osmi milionech, v danou chvíli se ale představy klubů hodně liší. A jasno musí být do neděle. Čas kvapí.

Odchovanec Olomouce, jenž je momentálně nejcennějším hráčem opavského kádru, v úterý odpoledne normálně trénoval s Kopeckého výběrem. Ať se jeho situace vyvine jakkoli, v dalším kole FORTUNA:LIGY každopádně nenastoupí. Kvůli červené kartě z duelu se Slavií vynechá buď souboj Opavy v Olomouci, nebo duel Baníku s Českými Budějovicemi. S nikým jiným vedení SFC nejedná.

Na cestě do týmu je naopak defenzivní univerzál Martin Sus, jenž už byl včera na tréninku. „Máme o něj zájem, jednáme o jeho působení u nás,“ potvrdil sportovní manažer Alois Grussmann. Rodák z Benešova, jenž prošel mj. Slavií, Spartou, Libercem, Baníkem, Příbramí či Mladou Boleslaví, skončil v Seredi a je volným hráčem. Opava o něj usilovala už před sezonou.

„V pondělí mi bylo oznámeno, že se mnou po dohodě s trenérem nadále nepočítají,“ okomentoval Sus svůj konec na Slovensku. V Seredi přitom patřil do základní sestavy, na pravém beku odehrál všech pět utkání. Na nové smlouvě byl domluvený jen ústně, podepsat ji nestihl. Nyní je tak k dispozici Opavě.