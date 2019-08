Baroš a konec v Baníku? Reputace legendy je víc než pár startů navíc | iSport.cz

Jenže ve fotbale neběží věci podle strojového plánu, jaký měl František Koudelka v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje. Do sportu promlouvá spousta proměnných, a tak Baroš momentálně prožívá spíš dny kritické než šťastné, použijeme-li opět hlášku z kultovního filmu.

Nic na tom nemění ani dvě pohárové branky do sítě Lanžhotu, kde útočník poprvé v ročníku odehrál kompletních devadesát minut. Divizní soupeř? Slabá náplast na vysedávání na lavičce při zápasech ve FORTUNA:LIZE. Zvlášť když je Baroš typem fotbalisty, který se nikdy nespokojí s minimem. Ostatně právě tahle vítězná nátura dostala rodáka z Vigantic na absolutní vrchol: k trofeji pro vítěze Ligy mistrů či koruně krále střelců na EURO 2004.

Dovedu tedy pochopit, že mu vrtá hlavou, když se mu ozývají kamarádi: „Pojď k nám, tady budeš hrát a prodloužíš si kariéru přímo na trávníku. Pomůžeš mladým, přitáhneš lidi a všichni budeme spokojení.“

Ne, u Baroše to opravdu není o penězích. I v podprůměrných klubech najdete lépe placené hráče. On miluje fotbal, to je ten hlavní motiv. A když ho konečně netrápí žádné zdravotní problémy, je jasné, že ho klesající minutáž (už třikrát v sezoně nulová) užírá.

Nicméně je třeba celou záležitost zasadit do kontextu, Baroš totiž nenastupuje jen tak z rozmaru vedení či realizačního týmu. Přednost dostává Nemanja Kuzmanovič a Tomáš Smola, kterým se daří. Sehraná exopavská dvojice střílí góly, nahrává na ně, je platná.

Nikdy není úplně šťastné, když kapitán vysedává na lavičce, aktuální forma a důvěra trenéra v hráče, kteří šlapou, je však ve sportu právě jednou z nejdůležitějších proměnných, o které jsem se zmínil na začátku tohoto textu.

Rozhodují detaily, na zásluhy se nehraje. I Milan Škoda či Josef Hušbauer se museli ve Slavii přizpůsobit týmu. Chceš tady být? Podřiď se a přijmi novou roli.

Baník - Teplice: Baroš nedal penaltu! Slabou střelou nechal vyniknout Grigara

Druhou otázkou je, jak s těmito personami klub komunikuje. Anebo spíš nekomunikuje, což je dost možná ostravský případ.

Trenér musí být psycholog, k Barošovi (ale třeba i k Janu Laštůvkovi) je třeba přistupovat jinak než k „obyčejným“. Zatvrzele měřit všem stejně mnohdy nedělá dobrotu, vždyť právě individuální komunikace je většinou klíčem k fungující kabině. Vzít si borce stranou, vysvětlit mu situaci a ujistit, že se s ním pořád počítá. Alchymie, ale naprosto nezbytná věc pro klid v kádru.

Upřímně, nedovedu si už střelce 41 reprezentačních branek představit v jiném dresu. Baroš rovná se Baník a Baník rovná se Baroš. Neoddiskutovatelná rovnice, která v Ostravě léta platí. Byla by škoda ojedinělé pouto mezi klubem a odchovancem-legendou na závěr bohaté kariéry rozbít. Baroš si sice vyzkoušel štace v Liberci a Mladé Boleslavi, ale Slezané tehdy nebyli v kondici jako teď. Když se před dvěma lety vracel, všichni brali za tutovku, že se bude loučit doma.

A tak by to mělo být. Pošramotit reputaci značek MB27 a FCB kvůli pár startům navíc někde jinde v pravděpodobně poslední sezoně kariéry? To by byla obrovská škoda, která by s odstupem času mrzela všechny strany. To by si měli Baroš, trenéři i vedení Baníku rychle uvědomit.