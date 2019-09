Svědík o Slavii: Evropský formát. Je úplně jinde než všechny týmy v Česku | iSport.cz

Video k článku Slavia - Slovácko: Debut jako hrom! Provod uklidil míč k tyči, 3:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co o výsledku rozhodlo?

„Jestliže chceme uspět na Slavii, musíme podat minimálně standardní, nebo spíš nadstandardní výkon. Ale to se nám bohužel nepodařilo. Z hlediska ofenzivy i defenzivy byl první poločas z naší strany velice špatný. Alibistický směrem nahoru, bez pohybu, bez nabídky. Proti Slavii musíte mít stoprocentní defenzivu. My dostali první gól z autu, ten druhý snad ani nebudu komentovat.“

Slavia vás přehrála.

„Ale je potřeba taky říct, že Slavia je momentálně úplně jinde než všechny týmy tady. Ta kvalita je obrovská. My jsme se ve druhé půli trochu zlepšili, ale Slavia už měla zápas pod kontrolou.“

Jak byste Slavii srovnal se Spartou a Plzní, které jste dokázali porazit? Udělala na vás nejlepší dojem?

„Ani dojem dělat nemusela. Jestliže člověk sleduje její hru od příchodu Jindry (Trpišovského), ví, že z těchto soupeřů je jednoznačně nejdál. Má svoje herní principy, hráči jedou v módu maxima. Sprintují, jsou důrazní. Hrajou dobře tělem i s balonem. Ať už postaví jakoukoli jedenáctku, tak pořád mají kvalitu. Hráči se neustále nabízejí, rotují na svých postech a je velice těžké proti nim hrát. Když navíc vaši hráči předvedou v obranné fázi podprůměrný výkon, je velice těžké je stíhat. Slavia už je prostě evropský formát.“

Byl zásadní druhý inkasovaný gól?

„To byl zlomový moment, Slavia pak zápas v pohodě dohrála do konce. Ale za našeho přispění, první poločas jsme opravdu prohospodařili. Takové chyby se proti Slavii nesmí stávat.“

Oproti poslednímu zápasu jste udělal dvě změny v sestavě. Chyběli Trmal a Šašinka, poprvé v lize chytal Radek Porcal. Proč jste se tak rozhodl?

„Šašinka odehrál dva těžké zápasy za jednadvacítku, měl hodně cestování a ani v tréninku nevypadal dobře. Navíc jsme chtěli zahustit střed hřiště, Sadílek hrál už proti Mladé Boleslavi. A myslím, že tohle byl zápas, kdy dát Porcimu v brance šanci. Pozice Matouše Trmala jako jedničky se nemění, ale tady jsme chtěli vidět Porciho. Ještě neměl ligový zápas a chtěli jsme vidět jeho výkonnost. Když na něj letí dvě střely, těžko to poznáte, tady byl hodně prověřený. A až na pár věcí podal velice dobrý výkon.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. Hušbauer, 30. Coufal, 78. Provod Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka, Zelený – Traoré – Hora, Stanciu (79. Van Buren), Hušbauer, Olayinka (69. Provod) – Milan Škoda (C) (75. Tecl). Hosté: Porcal – Reinberk, S. Hofmann, Mich. Kadlec, Šimko (57. Divíšek) – Havlík, V. Daníček (C) – M. Petržela (76. Hellebrand), Sadílek, Kalabiška (71. O. Šašinka) – Zajíc. Náhradníci Domácí: Kovář, Holeš, Tecl, Van Buren, Provod, Souček, Frydrych Hosté: Trmal, Divíšek, Hellebrand, Krejčí, Tischler, Šašinka, Vasiljev Karty Domácí: Hovorka Hosté: M. Petržela, S. Hofmann, Reinberk Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Kříž (Lerch) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 13 789 diváků

