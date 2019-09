Sparta - Slavia: Klíč k derby? Kanga versus Stanciu, tvrdí Trpišovský | iSport.cz

Trenér Sparty Jílek vás pasoval do role favorita. Cítíte se tak?

„Ne. Všichni víme, že derby je úplně jiný zápas. Většinou mají výhodu spíše ti, kteří si myslí, že do něj jdou v pozici outsidera. Hrajeme na Letné, kde je Sparta dlouhodobě silná. Dokáže se vybičovat k velkým výkonům. Zkrátka je to 50 na 50. Nemluvil bych o tom, jestli je někdo favorit.“

Nicméně osm derby v řadě Slavia neprohrála. Dodává vám to sebevědomí?

„Teoreticky ano, ale myslím si, že to nebude nic platné. Vše určují první momenty v zápase. Ve chvíli, kdy se vám něco podaří, tým jde hodně nahoru s celkovým výkonem. Až rozhodčí pískne do píšťalky, předchozí statistika nám nepomůže. Rozhodne až samotné utkání. Bude to o tom, kdo dokáže vnutit druhému týmu svůj styl.“

Lukáš Masopust mluvil o tom, že Spartu je těžké nějakým způsobem přečíst, protože neustále točí sestavu a hraje jinak. Jak to vidíte vy?

„Protočilo se tam hodně hráčů, ale na druhou stranu opěrné body její hry jsou neustále podobné. Podle mě budou v derby hrát dost podobně, jako poslední kolo ve Zlíně. Maximálně tam může být jedna, dvě změny, které se budou týkat Krejčího a Lischky. O víkendu předvedli jeden z nejlepších zápasů. A z toho také budou vycházet.“

Dokážete se s tradičním rivalem navzájem nějak překvapit?

„Spíš než překvapení rozhodují individuální výkony těch nejdůležitějších hráčů na hřišti. Týmy se znají natolik dobře, že by se těžko mohly navzájem překvapit.“

Překvapivé ale je, že už na začátku sezony Sparta několikrát ztratila a je na šestém místě až o devět bodů za vámi…

„Česká liga je strašně těžká. Je to viditelné ve všech zápasech, obrat o body můžete kohokoliv. U nás je to podobné, remizovali jsme v Karviné i Opavě. Nic bych v tom nehledal. U Sparty došlo ke změně trenéra. Když jsme začínali ve Slavii, taky to nebylo jednoduché, chvíli to trvá.“

Po letních odchodech už nemáme takovou výšku

Jedním z klíčových faktorů na vaší straně mohou být standardky, ze kterých jste byly v posledních vzájemných zápasech hodně nebezpeční, a hlavně góloví. Souhlasíte?

„Doufáme v to. Ale složení týmu se změnilo. Někteří hráči nám odešli. Nehrajeme úplně podobně jako v minulé sezoně. Nějaké věci jsou nyní plusové, jiné nám chybějí. Odešli Deli a Ngadeu, kteří byli ve vzduchu velice silní. Možná nedávali tolik gólů, ale vázali na sebe pozornost protihráčů. Už nemáme takovou výšku. Navíc je pryč exekutor rohů Miroslav Stoch. A samozřejmě víme, že se Sparta na to bude připravovat. Ke všemu má sama hodně vysokých hráčů.“

I přes ztrátu bodů mají Letenští slušnou ofenzivu, cítíte velké nebezpečí z této strany?

„V ofenzivně mají velmi silné individuality. Dali dost gólů a vytvářejí si mnoho šancí. Jejich horší výsledky jsou důsledkem toho, že mnohokrát inkasovali. Hráči vepředu ale umí zahrát velké zápasy, ať je to Kanga, Tetteh nebo Plavšič.“

Se svým trenérským protějškem Václavem Jílkem se dobře znáte. Jak se na zápas těšíte z tohoto pohledu?

„Jsme skoro stejně staří. Pamatuju si, že poprvé jsme se jako trenéři potkali v dorostenecké lize, kdy už jsme za sebou měli nějaké roky u mládeže. Tehdy vyhrál 2:0, doufám, že to teď bude obráceně. (úsměv) Pro mě je ale hezké, že trenéři, kteří se potkali na úrovni mládeže, mají teď možnost se střetnout v lize v rámci největšího zápasu. Tak by to mělo být. On má svůj dlouholetý rukopis. Je trochu podobný tomu našemu. Myslím si, že čas hraje pro něj, čím déle ve Spartě bude, tím může výraznějším způsobem prosadit své myšlenky.“

Jak se váš tým dává dohromady po úterní vyčerpávající bitvě v Lize mistrů na San Siru?

„Momentálně dost těžko. Obrovská výhoda sice je, že hrajeme až v neděli, ale bohužel jsme už proti Interu museli čelit viróze. Někdo měl kašel, Ondra Kolář střevní problémy, které přetrvávaly. Naštěstí na utkání v Miláně se dal dohromady. Teď je tým ještě více rozbitý, pět hráčů jelo dopoledne na vyšetření do nemocnice. Snažíme se tomu zamezit. Kombinace všeho způsobila to, že o ideální stav týmu nejde. Ale je teprve čtvrtek, takže se dáme do pořádku, ten čas bohatě stačí. V režimu Evropské ligy by to byl velký problém.“

Ibrahim Traoré, který musel v utkání proti Interu střídat, bude k dispozici?

„Podstoupil vyšetření, teď má doporučených pět, šest dní klid. Jde o lehce podvrknutý kotník a v současné chvíli nemůže na nohu pořádně došlápnout. Ale podle prvních zpráv by se to mělo dobře vyvíjet. Nicméně na derby pravděpodobně nebude k dispozici. Od příštího týdne by se měl připravovat.“

Největším rébusem pro derby bude tedy poskládání záložní řady?

„Určitě ano. Tam, kde jsme měli největší přetlak, nám moc hráčů nezbylo. Laco Takács nemůže hrát, Petr Ševčík má problém se zády, odešel Králik (Alex Král, pozn. red.) a pak samozřejmě Traoré. Tam nás tlačí bota, stejně tak jako tomu bylo ke konci zápasu na Interu. Hlavně doufám, že se nic do neděle nestane.“

Kanga versus Stanciu? Klíčové pro celé derby

Naopak jedním z mála lidí, kteří by neměli v záloze chybět, je Nicolae Stanciu. Ten bude vzhledem ke sparťanské minulosti v neděli pod velkým tlakem domácích fanoušků, mají pro něj připravené plyšové krysy. Chystáte ho nějak na nepřátelskou atmosféru?

„Má toho už hodně za sebou, zažil hodně bouřlivých prostředí. Ligu mistrů hraje potřetí v kariéře. Bavili jsme se tom spolu už minulý týden, on se chce soustředit jen na svůj výkon. Říkal, že chce hrát, má svůj vnitřní svět, do kterého se při utkání uzavře. To, co bude okolo, neovlivníme. Spíš si myslím, že ho to bude motivovat ještě k lepšímu výkonu. Nekalkulujeme s tím, že by nenastoupil. Lepší bouřlivá atmosféra než ticho.“

Může být pro celé derby klíčový minisouboj Staciu vs. Kanga?

„Souhlasím. Tito klíčoví hráči rozhodnou. Když jeden z těch dvou hráčů zahraje v rámci svých nejlepších možností, tak může hodně ovlivnit zápas. Kanga je pro Spartu ohromně důležitý, a to finálním produktem, který má. V posledních čtyřech, pěti utkáních Sparty byl suverénně nejlepším hráčem svého týmu. Hrozilo od něj největší nebezpečí. My doufáme, že Nico Stanciu je po nás stejně důležitý. Což potvrdil i skvělou druhou půlí na Interu.“

Už víte, jak Kangu pokryjete?

„Budeme se o to snažit, jako se nám to podařilo v posledních třech domácích zápasech. Hraje se ale na Letné, kde nás hodně zlobil. On když chce, tak se hrozně těžko zastavuje. Proto je na něj každý zápas velké množství faulů. Navíc má skvělou střelu.“

Ještě se vraťme k zápasu s Interem. Dokázali jste, že vám nedělá problém hrát s velkými týmy naprosto vyrovnaný fotbal. Vzpomenete si, kdy v minulé sezoně nastal zlom, ve kterém jste si řekl, že dokážete s evropskými velkokluby hrát stejným způsobem jako s ligovými celky?

„Kdybych měl vybrat jeden moment, řekl bych, že to bylo v Petrohradě. V zápase se Zenitem jsme měli podobná čísla jako v domácí lize. Tam došlo ke zlomu i u hráčů, kteří začali věřit, že to, co praktikujeme v lize, se dá předvádět i na evropské scéně. Pak to pokračovalo v Kodani. Pokud hráčům jako před úterním zápasem řeknete, že se dokážou vyrovnat hvězdám na druhé straně, uvěří tomu, protože si to už dokázali.“