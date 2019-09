Pilař dal gól po dvou letech: Ani mě to nezajímá. Hlavně, že jsem zdravý | iSport.cz

Byl jako raketa, která sázela klíčové góly. Pilař se výrazně podepsal pod vzestupem plzeňské Viktorie, zahrál si i na EURU 2012, pak ho dlouho trápila zranění: problémy s kolenem, poškozený přední zkřížený i vnitřní vaz, zase koleno, natažené postranní vazy v kotníku, přetížená kolenní chrupavka, znovu kotník. Teď rychlonohý záložník chce být konečně hlavně v klidu, olomoucké prostředí mu ve zdraví svědčí.

Vybavujete si, kdy jste naposledy skóroval v lize?

„To nevím.“

Bylo to před více než dvěma lety proti Olomouci.

„Tak vidíte, ale abych řekl pravdu, ani mě to nezajímá. Jsem hlavně rád, že jsem zdravý.“

Určitě alespoň potěší, že jste ukončili jabloneckou sérii jedenácti výher na Střelnici v řadě, že?

„Ano, je jedno, kdo dává góly. Sbíráme body a drží se mě zdraví, což je hlavní. Přijeli jsme do Jablonce bodovat, díky remíze bod nakonec máme. Výsledek je podle mě zasloužený. V první půli byli domácí lepší, ale ve druhé už jsme začali hrát i my.“

SESTŘIH: Jablonec - Olomouc 2:2. U tří gólů Jovovič, o remíze rozhodl Pilař

O vyrovnávací gól na 2:2 se postrala lavička, co jste říkal na spolupráci střídajících hráčů po ose Texl – Nešpor – Pilař?

„Jirka Texl dal do vápna krásný míč, Martin Nešpor šel do souboje velmi dobře, kvůli čemuž gólman viděl balon až na poslední chvíli, s tím jsem počítal. Jsem rád, že jsem pomohl týmu k bodům.“

Šlo navíc o váš první dotek s míčem na hřišti, že? V 82. minutě jste střídal Gonzáleze, v 84. už jste slavil vyrovnání.

„No, přemýšlím... Asi jo, absolvoval jsem ještě předtím souboj, ale možná byl první dotek s míčem až gól.“

Šel jste na hřiště s úkolem vyrovnat?

„Určitě, když jsme prohrávali 1:2, chtěli jsme domácí zatlačit na jejich polovinu a udělat všechno proto, abychom vyrovnali.“

Jak jste viděl předchozí situaci z 58. minuty, kdy Víta Beneše trefil výkop Vlastimila Hrubého do zad, od nichž se odrazil míč do brány? Sudí ale gól nakonec neuznal.

„Nevím, jaké je přesné znění pravidla a kolik metrů má hráč stát od gólmana, ale přišlo mi to spíš jako chyba brankáře. Netuším, jaká budou hodnocení, ale gól bych uznal. Jak jsem už říkal, podle mě spíš pochybil gólman.“