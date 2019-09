Mareš střílí góly a Teplice stoupají: Sebevědomí jde nahoru | iSport.cz

Jak vám chutnalo vítězství nad Bohemians?

„Jsou to extrémně vydřené tři body. Kombinace žádná, byl to spíš boj. Ale máme tři body, což je důležité. Potřebovali jsme vyhrát – a povedlo se to. Počítá se i nula vzadu.“

Počítají se i vaše góly. Čím to, že jste v září chytil oslnivou formu?

„Za góly jsem pochopitelně rád, ale klíčové je, že konečně vyhráváme a posouváme se v tabulce nahoru. Dneska jsem dostal skvělý centr od Lojzy Hyčky a už jsem se jen snažil umístit míč do brány. Vyšlo to a jedeme dál. V úterý nás čeká pohár a o víkendu vyrážíme do Opavy.“

Sezona se vám začíná zajímavě otáčet: zkraje jste sbíral karty, zato teď je o vás slyšet už jen v souvislosti s góly.

„Že jsem dostával karty? Hraju fotbal naplno. Některé karty byly zbytečné a některé za nic. Do všeho chodím úplně stejně. Rozhodčí Lerch s námi dneska mluvil, nebyla tam žádná arogance. Pak to na hřišti hned vypadá jinak.“

Zvedá se vám s góly sebevědomí?

„Samozřejmě. Když dáváte góly, sebevědomí jde nahoru. Přiznám, že jsem do zápasu nešel stoprocentně fit, ale nechtěli jsme to někde zmiňovat. Ke konci už jsem tahal nohy, ale moc jsem klukům chtěl pomoct. Snad se brzy trefí i náš další útočník Kuba Řezníček, nahoře pracuje skvěle.“

Pomohl vám jeho nedávný příchod? Společně dost zaměstnáváte obrany soupeřů.

„Pomohlo mi to, ale pořád je to o pracovitosti. Nejsme žádní extra fotbalisté, musíme makat a bojovat. Vždycky věříme, že se nám něco odrazí do brány. Teď se k nám štěstí přiklání a pravidelně bodujeme.“

Je to vidět i v tabulce: po osmi kolech jste byli třináctí, teď jste už osmí.

„Přiznám se, že tabulku moc nesleduju. V období, kdy jsme nesbírali body po třech, jsem tušil, že budeme někde dole. Teď jsme výš, ale zatím vážně nehraje roli, jestli jsme osmí nebo dvanáctí. Musíme dřít dál, aby přišly další úspěchy.“