Vrba: Sparta doplácí na hrubé chyby. Krmenčíka teď jen chválím | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Kalvach, Procházka (90+4. Pernica) – J. Kopic, Hořava (90. Beauguel), J. Kovařík – Krmenčík (83. Chorý). Hosté: Heča – M. Frýdek (C), Lischka, Semih Kaya, Sáček – Plavšić, Trávník, Kanga, M. Hašek (77. Juliš), Hložek (69. Graiciar) – Kozák. Náhradníci Domácí: Kozáčik, Hloušek, Pernica, Janošek, Kayamba, Beauguel, Chorý Hosté: Nita, Vindheim, Štetina, Hanousek, Hancko, Graiciar, Juliš Karty Domácí: Brabec, Chorý Hosté: Trávník, Plavšić, Graiciar Rozhodčí Ondřej Pechanec – Petr Blažej, Milan Flimmel Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 11536 diváků

Tři body vám po chybě Sparty vystřelil Michael Krmenčík, který za poslední čtyři zápasy ve FORTUNA:LIZE dal tři góly. Co říkáte na jeho formu?

„Jen ho chválím. Je to dobré (úsměv).“

Je na něm vidět, že má čím dál větší herní praxi?

„Měl to těžké, vzhledem ke zranění, které se mu přihodilo. Víte, jak to při takových úrazech mají posléze hráči komplikované. Myslím si, že se u něj vrací ty prvky, které byly k vidění v minulosti, kdy rozhodoval zápasy. Samozřejmě je dobře, že to tak je.“

Další domácí ligový zápas se Spartou, další úspěch. Co říct celkově k tomu nejčerstvějšímu?

„První poločas byl z mého pohledu fotbalový, bohužel jsme několikrát nedohráli situace, které byly zajímavé. Celkově byl zápas ovlivněný první minutou druhého poločasu, kdy jsme se dostali do vedení. Potom to byl spíše boj než fotbal. Pro nás je ale důležité, že jsme uhráli tři body a vytvořili si velmi zajímavé postavení pro další boje v lize.“

Co říct k minele Davida Lischky?

„V takových zápasech je podobná situace vždy klíčová. Jestliže někdo udělá takovou chybu, jako udělal stoper Sparty, tak je tím zápas hodně ovlivněný. Z našeho pohledu, ke všemu v domácím prostředí, se pak hraje spíše ze zabezpečené obrany, nemusíme se bezhlavě pouštět do útoku. Opravdu klíčový moment.“

Mluvil jste o vašem velmi zajímavém postavení. Myslíte naopak, že Sparta je z boje o první místo venku? Přece jen má ztrátu 15 bodů na vedoucí Slavii…

„Když někdo vepředu honí více mužstev, tak je situace hrozně složitá. Zvlášť při takové ztrátě. Jiné by to bylo v případě, že je odskočený pouze jeden tým.“

Vy sami jste za Slavií, která je momentálně označována za v dobrém smyslu slova jiný tým, jen o tři body. Čím si vysvětlujete to, že stále dokážete držet krok s takovým sokem?

„Jsem rád za to, že Plzeň už dlouhodobě potvrzuje formu a snaží se každý rok hrát o nejvyšší příčky. V minulosti to zde neplatilo. Čili výsledky poslední doby jsou úžasné. Doufám, že to tak stále potrvá.“

Sparta nevyhrála v Plzni od roku 2011. Hrál tento fakt titěrnou roli i před zápasem, kdy si na pražský tým můžete věřit více?

„Vy novináři to takto můžete vnímat. My Spartu pořád bereme jako tým, který by měl hrát poháry. Má na to všechno, co potřebuje. Když Sparta nehraje poháry, tak je to pro český fotbal špatně.“

Ceníte si na zápase se Spartou především defenzivní práce celého týmu? Byla právě tato složka cestou k vítězství?

„Vždy říkám, že když hrajeme s top mužstvy české ligy, tak je to utkání ve stylu evropských pohárů, respektive o poháry. Dnes to bylo stejné. Každý se může ohánět postavením Sparty, ale to vůbec není podstatné. Kvalita Sparty je pořád nějaká. Dost si své postavení způsobila vlastními individuálními chybami, ty ji sráží dolů. Co se týká herní stránky, tak jsou připraveni velmi dobře, hrají zajímavý fotbal. Trenér Jílek to má ohromně těžké, protože za spoustu věcí nemůže. Doplácí na hrubé chyby.“

Z hlediska této chybovosti – nabádal jste výrazněji své svěřence, aby na hráče Sparty více dotírali?

„Vždy se snažíte vytvořit tlak na soupeře, donutit ho k chybě. Z tohoto pohledu jsem rád, že jsme měli správné postavení a sparťanské chyby využili.“

