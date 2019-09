Tři rychlé góly? Hře možná ublížily, nám ne, usmíval se Fleišman | iSport.cz

Byla to secvičená situace?

„Nebyla, prostě to vyplynulo z toho, že se všichni postavili na vápno, kluci to na pravé straně rozehráli a když na ně vystoupili, tak jsem tam zůstal úplně sám. Posunuli mi to doleva a že to vyšlo takhle parádně, to je asi jen dílem náhody.“

Bylo složité udržet koncentraci po tak rychlém vedení 3:0?

„Samozřejmě ano, protože to svádělo k tomu si říct, že je rozhodnuto. Ale my jsme si to nechtěli dávat do hlavy. Měli tam pak nějaké nebezpečné brejky a mohli dát branku. Ale díky bohu jsme čisté konto udrželi a připisujeme si důležité tři body. Začátek byl skvělý, ale museli jsme být pořád obezřetní, protože jeden gól by Příbram vrátil do hry. Pohlídali jsme si to a zaslouženě zvítězili.“

Neublížily tři rychlé góly zápasu?

„Hře možná, nám ne (usmívá se). Uklidnili jsme se, začali kombinovat už od gólmana, i když někdy na větší riziko, než co bychom si dovolili za stavu 0:0. Ale to k tomu patří. Pro nás jsou důležité body. Jak bylo, co bylo, už je jedno.“

Znovu jste hráli bez klasického defenzivního štítu, protože Adam Jánoš je zraněný. Jak to z vašeho pohledu spoluhráči ve středu pole směrem dozadu zvládali?

„Je nepříjemné hrát bez Adama, který je klasická šestka, co čistí brejky a takové věci. Ale ukázali jsme si, že to můžeme hrát i se dvěma ofenzivnějšími hráči. Když jeden vypadne, náhrada za něj je.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 2. R. Hrubý, 6. Diop, 9. Tregler (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: Budinský – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman (C) – Reiter (77. Holzer), Jirásek, R. Hrubý, Kuzmanović (67. Granečný) – Diop, Smola (60. Baroš). Hosté: Kočí – Tregler, Kodr, Kingue, Nový – Ma. Zeman (80. Alves), Jan Rezek (C), Soldát, Polidar (64. Kříž) – Alvir, Adetunji (15. Dramé). Náhradníci Domácí: Laštůvka, Šindelář, Baroš, Holzer, Lalkovič, Granečný, Procházka Hosté: Melichar, Škoda, Hájek, Kříž, Alves, Voltr, Dramé Karty Domácí: R. Hrubý Hosté: Kingue, Tregler, Alvir Rozhodčí Proske – Kotík, Dresle Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 6250 diváků

Baník - Příbram: První větší šance Příbrami, Rezek pálil mimo

Baník - Příbram: Další obrovská šance Ostravy! Smola hlavičkou jen těsně minul

