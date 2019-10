Klusáček po letech v ‚úplně jiné Bohemce.‘ Situace je ošidná, varuje | iSport.cz

Do Vršovic jste přišel znovu po pěti letech, jaké jsou vaše první dojmy?

„Možná navenek to úplně nevypadá, ale z mé pozice můžu pozorovat, že klubu urazil kus cesty. Když vidím to krásné zázemí, je to pro trenéra obrovské plus. Předtím jsme pořád cestovali. Tohle je předpoklad, aby se dobře pracovalo a pak se to odrazilo v zápasech. I co se týká kádru. Před pěti lety tu byla spousta lidí na hostování, kádr byl užší. Dneska je většina hráčů Bohemky, je to úplně jiné.“

Jsou tu i trošku jiné typy fotbalistů. Váš předchůdce Martin Hašek prosazoval systém na tři stopery. Jak to vidíte vy?

„V podmínkách menších českých klubů je potřeba vycházet z hráčského materiálu. Sám jsem příznivcem tříobráncového systému, nicméně to neznamená, že budeme „tříobráncovku“ hrát pořád. Mám ji radši v malinko jiné formě, ale na to se musím seznámit s kádrem, aktuální formou jednotlivých hráčů. Jde i o soupeře. Bohemka to hrála a v některých zápasech velmi dobře. Jsou tady typy hráčů, které to můžou hrát. Nevím, jestli je to úplně optimální, když se do toho člověk dostane zevnitř. Zvenčí byl pohled trošku jiný.“

Asistentem Erich Brabec Prvním asistentem trenéra Bohemians Bude Erich Brabec. Bývalý hráč Sparty, Slavie i Liberce působil v Ďolíčku právě v době, kdy ho Klusáček zachraňoval. „Pro mě je to persona i v osobním životě a má zajímavý pohled na fotbal,“ vysvětlil Klusáček. U A-týmu naopak končí Dalibor Slezák, klub s ním ale stále počítá.

Jak hodnotíte aktuální pozici ve FORTUNA:LIZE a jaké jsou cíle?

„Na jednu stranu je to 11. místo a 12 bodů po 12 kolech. To není úplně špatná pozice. Ale můžou přijít dva tři neúspěšné zápasy a dostanete se do velkých problémů. Je potřeba být opatrný, ale je potřeba říct, že ze dvanácti zápasů bylo 7 venku a jen pět doma. Jsou tam zkreslující faktory, ale situace je ošidná.“

Do Bohemians podruhé přicházíte uprostřed sezony a k postavenému kádru. Je pro vás limit, že jste s ním nemohl déle pracovat, tvořit ho? Protože teď už nikdo nepřijde.

„Je to tak. Vždycky je lepší, když je delší čas na přípravu, je možné doplnění a posílení… Ale trenérské povolání je takové. Pořád máte sbalený kufr, že někde skončíte a někde začínáte. Trenérství je i o tom se rychle zadaptovat na konkrétní situaci, právě na tyhle překotné změny, kdy nemáte čas si mužstvo připravit. Snažíte se najít nejúčinnější řešení, najít nejvhodnější styl hry a nejvhodnější hráče, aby pasovali k sobě. Někdy to ani nemusí být ti nejlepší.“

Jak se vytváří dobrá atmosféra v týmu, který během týdne vypadl z poháru s třetiligovým soupeřem, prohrál s posledním a vyměnil trenéra? Máte nějaké takové řešení pro Bohemku?

„Seznamuji se s ní. Nějaké zápasy jsem viděl už v průběhu sezony bez vědomí toho, že tu budu trénovat. Teď nakoukávám další a dávám si to dohromady. Snažím se, aby byl vztah založený na důvěře. Když hráčům něco řeknu, tak aby věděli, že to tak myslím. Oni taky můžou říct svůj názor, to je pro mě cesta. Třeba Pepa Jindřišek tu má jasně danou pozici. Je to lídr kabiny, kapitán, dlouhodobá opora. Jsou nosní hráči, kteří dokážou přenášet věci k týmu, obecně to bývají ti starší.“

Po reprezentační pauze čeká Bohemians Opava, která je poslední, ale ztrácí jen tři body. Dá se říct, že je to klíčový zápas?

„Je to důležitý zápas, ale ne klíčový. Ve třináctém kole není vhodné mluvit o klíčovém zápasu. Ale může nám hodně pomoct.“

Bavili jsme se o změnách v Bohemians, čím jste za posledních pět let prošel vy?

„Po Bohemce jsem byl chvilku v Kataru, tam nás vyhodili asi za tři měsíce, po dvou ligových zápasech, pak jsem byl tři čtvrtě roku v Jihlavě, potom v SAE v týmu FC Emirates a naposledy na Fudžajře, znovu s Ivanem Haškem.“

Právě s Ivanem Haškem máte hodně angažmá společných, doporučil vás i do Bohemians?

„Před pěti lety určitě. Teď byste se musel zeptat na jiných místech. S Ivanem Haškem jsem samozřejmě v kontaktu, ale o tomhle jsme se nebavili.“