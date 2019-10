Rosický fanouškům Sparty: Stanciu se vykašlal na tým, Brabec nabídku měl | iSport.cz

O současné situaci Sparty

„Naše situace není jednoduchá, očekávání jsou jiná, ať už na herní projev nebo výsledky. Takže ta kritika, která se momentálně nese na hráče, trenéra i na mě je absolutně oprávněná, sedmé místo je nedůstojné. Věřím ovšem tomu, že s trenérem Jílkem půjdeme nahoru. Ale samozřejmě teď už je nejvyšší čas, aby trenér a hráči ukázali, že společně pospolu jít můžou.“

O Nicolae Stanciovi

„Můžu potvrdit, že je pravda, že se chtěl vrátit do Sparty a my jsme ho nechtěli. Celá ta sága je nešťastná. Je naprostý nesmysl, že by byl ze Sparty odejít, chtěl jít do Arábie, předtím do Egypta. To, že jsme ho potom nevzali zpátky, bylo vyústěním těchto věcí. Toho, že od nás chtěl odejít, že prohlašoval, že neodejde, dokud nevyhraje titul, a v zákulisí se dělo něco jiného, toho, že týden před koncem sezony opustil tým. Vykašlal se na tým a na naše fanoušky, takže když přišla zpráva, že se chce vrátit, prostě jsme řekli, že ne.“

O Jakubu Brabcovi

„Udělali jsme všechno, co jsme mohli, aby v létě přišel. O Jakuba jsme zájem měli už před rokem, když opouštěl Belgii, to se rozhodl jít do Turecka. V zimě, když odcházel z Turecka, chtěli trenéři pracovat s Plechym (Dominikem Plechatým), který vypadal výborně, plus jsme měli hodně stoperů a bylo to navázané na prodej našeho hráče, což se nám nepodařilo uskutečnit. Informace, kterou jsme dostali v létě, byla, že by se to dalo udělat, i když Plzeň na Jakuba měla opci. Reagovali jsme na to, s Jakubem jsem mluvil, Vašek (trenér Václav Jílek) taky, dali jsme mu konkrétní nabídku.“

O Bonym Wilfriedovi

„Bavíme se o velkém množství hráčů, kteří prošli Spartou a odešli do zahraničí. Chtěli jsme v útoku jednoho zkušeného hráče, ne víc, a rozhodli jsme se pro Libora Kozáka.“

O Davidu Mobergu Karlssonovi

„David je pro nás velké téma. Zvyknul si vcelku rychle, končil ročník s bilancí 3+5, což ho při přepočtu na minutáž řadilo jako třetí nebo čtvrté křídlo v lize. Od Ládi Krejčího v roce 2016 jsme tak produktivní křídlo neměli. Bohužel to nezůstalo dál takové, jak jsme si mysleli. David ukázal, že v české lize může být rozdílový hráč, ale své místo si musí vybojovat.“

O zraněních

„Před začátkem sezony přišli dva noví fyzioterapeuti a kondiční trenér, kteří mají jednoznačně rozdělené úkoly a zodpovědnost. Udělala se změna i na lékařském postu. Všechno to zastřešuje Ben Ashworth. Je to jeho zodpovědnost.“

O skautingu

“V oddělení máme čtyři lidi, Jirku Rosického, Václava Černého, Michala Zacha a Radka Kováče. Ten má na starost naše hráče po hostováních, kterých máme hodně, aby neztratili pouto se Spartou. U posil musí být na začátku trenér, se kterým si s výhledem jednoho nebo dvou přestupových období vyhodnotíme, kde potřebujeme posílit.“