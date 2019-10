Plzeň - Slavia: Něco mi říká, že Plzeň vyhraje, tvrdí Holoubek | iSport.cz

Na tenhle souboj jsou všichni, co sledují český fotbal, extrémně zvědaví. Viktoria Plzeň vs. Slavia Praha, nic lepšího momentálně FORTUNA:LIGA nedokáže nabídnout. Jak dopadne očekávaný šlágr? David Holoubek, někdejší trenér Sparty, v něm má favorita a možná vás jeho tip překvapí. „Nikomu ale prohru nepřeju,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium. Co nahrává domácím borcům? Zopakuje Slavia úžasný výkon z utkání proti Barceloně? Uplatní svůj běhavý a náročný fotbal na velkého rivala?

Co čekáte od nedělního šlágru?

„Velice slušný fotbal. Plzeň je podle posledních zápasů, co jsem ji sledoval, ve formě, stejně jako Slavia. Očekávám, že se trefí Krmenčík, dostává se do šancí. Předpokládám, že dá gól. Hodně zvědavý jsem na to, v jaké sestavě vstoupí do zápasu Slavia, jaké a kolik změn udělá trenér Trpišovský. Jestli budou hráči schopní navázat na kvalitní předchozí zápasy. Fotbal Slavie je hodně založený na fyzické připravenosti, jde o to, jestli to budou hráči schopní opakovaně potvrzovat v lize, i když hrají extrémně náročné zápasy v Lize mistrů.“

Je pro trenéra velké dilema, jestli po tak náročném, ale úspěšně odehraném zápase s Barcelonou protočit sestavu, nebo podržet osvědčenou jedenáctku?

„Pro ně je to v Plzni velice důležitý zápas. Když ho Slavia výsledkově a herně zvládne, zbytku ligy uteče o velký kus, pro ostatní týmy bude složité to dohánět. Očekávám, že tolik změn v sestavě nebude, trenér vsadí na hráče s aktuálně nejvyšší výkonností. Použije třeba ty, co proti Barceloně střídali, podle mě bude vybírat sestavu zhruba ze třinácti hráčů.“

To znamená, že třeba Josef Hušbauer se dostane do základu?

„Pepa střídal do zápasu s Barcelonou, mám ho v hráčích, kteří by eventuelně mohli v základu nastoupit. Je využívaný především na českou ligu, on své kvality prostě má. Bude čerstvější, než ti, co nastoupili s Barcelonou v základu. Dá se předpokládat, že nastoupí.“

Dokáže Slavia proti Plzni dominovat?

„Nemůžeme srovnávat Barcelonu s Plzní. Ale česká liga má svá specifika,